بالفيديو - ما هي قصة دوللي خباز المعتصمة على أبواب بكركي؟

A + A -

في سيّارتها تعتصم دوللي خباز أمام بوابة بكركي احتجاجا على الحكم الصادر عن المحكمة الروحية المارونية منذ ثلاثة ايام قضى بمنعها من حضانة اولادها



مصادر بكركي أكدت للـ او تي في ان المرالة كان مرحبا بها في بكركي واستقبلت أكثر من مرة وبشكل خاص من المشرف على المحكمة الروحية المطران حنا علوان النائب البطريركي العام. الموضوع قانوني وقضائي وقد صدر حكم من المحكمة والطريقة الوحيدة الموضوع هو الاستئناف وهي حتى الساعة لا يزال الاطفال تحت حضانتها والقرار لم ينفّذ بعد علما ان تنفيذ الحكم الاول يتوقف حكما لدى الاستئناف. وتشير المعلوزمات الى أن امين سر البطريركية نقل الرسالة الي وجهتها خباز للبطريرك الذي قرأها بتمعن وأكد للمقربين انه سيطلع شخصيا على الملف وسيكون متابعا لدعوى الاستئناف كي لا يصيب العدالة اي خلل.