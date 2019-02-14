بالصورة: شقيقتان لبنانيتان.. جمعتهما الحياة ولم يفرقهما الموت!

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ضجت مدينة صيدا بخبر وفاة شقيقتين من عائلة صيداوية محافظة، بفارق ساعات فقط هما الحاجتان هلا وفادية عاطف عفارة. وقد عاشتا معا طوال فترة حياتهما، اذ لم ترتبط اي منهما وبقيتا معا في منزل العائلة حيث تقطنان اليوم في منطقة الشرحبيل في بلدة بقسطا شرق مدينة صيدا. وقد مرضت الحاجة هلا، ثم اصيبت الحاجة فادية بـ "الكريب"، فجرى نقلها الى احدى المستشفيات ولكنها فارقت الحياة، وبعد ساعات قليلة توفيت شقيقتها حزنا عليها، في مشهد مؤثر صدم العائلة وكل من عرفهما. وقد صلي على جثمانيهما في مسجد "الشهداء" في صيدا، قبل ان تواريا الثرى في مقبرة صيدا الجديدة في سيروب جنبا الى جنب.





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