قدامى القوات: التطاول على الرئيس الشهيد بشير الجميل أمر مرفوض!

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صدر عن هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية البيان التالي:

ان التطاول على الرئيس الشهيد بشير الجميل واعتباره اتى على دبابة اسرائيلية واتهامه بالعمالة لاسرائيل هو امر مرفوض فضلا" عن كونه انطباع خاطيء.

ان شهادة الرجل وتضحياته وشهادة افراد من عائلته تثبت سعيه الدائم للحفاظ على البلد بجميع اطيافه ، والاكيد ان تمسكه بشعاره ١٠،٤٥٢ كلم٢ هو السبب الرئيسي لاغتياله.

تطلب الهيئة من النائب الموسوي وسواه احترام رموزنا ، تماما" كما كنا دائما" نحترم رموزهم كما كل الشهداء ، والانصراف الى النهوض بلبنان بعيدا" عن سياسة التخوين غير المنتجة ، اخذين بعين الاعتبار اننا كنا لا زلنا نعيش اليوم تحت النفوذ الفلسطيني لولا الحروب المكلفة التي خاضها المسيحيون بمفردهم دفاعا" عن كل لبنان.