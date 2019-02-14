ليلة عيد الحب خانه قلبه على المسرح... جعيتا تبكي الشاب اندرو القيم

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قبل ان يلتقي ابناء جعيتا للصلاة على نية شفاء الشاب اندرو القيم مساء اليوم، أسلم روحه منذ بعض الوقت منتقلا الى حضن الاب السماوي.

يا لقساوة القدر ان يغيب من كان يبعث الأمل والفرح بنغماته وجولاته ويغيّب معه حضوره المميز وصوته الطروب.

بالامس يا اندرو كنت تغني للعشاق فخانك قلبك في عيد الحب وتوقف ليلتقي خالقه حبه الوحيد ويكمل مسيرة الحب هناك. بالأمس، سقطت عن المسرح الذي عشقته والذي صودف انه في جعيتا الحبيبة ولم يُكتب لنا ان نسمعك الا في فيديوهات الذكريات.

يا اندرو عرفتك قليلا عندما كنت تضفي رونق ابداعك في عيد مار مارون في بيت مارون بارود في جعيتا. كنت بخجلك وتواضعك تنتظر لتؤدي وتغني وترفعك الاكتاف يا عريس السماء. لقد هللوا لك وكأنهم يعرفون انك صاحب العيد فوق.

حزننا كبير جدا بفقدان خيرة الشباب والرجاء كبير بأنك عدت الى منزلك السماوي لتبعث الصبر والسلوان لكل من فقدك وانكسر برحيلك.

(جديدنا - جان زغيب)