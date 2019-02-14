خاص - رفيق الحريري: ما الذي تغيّر بعد استشهاده؟! (د. علا بطرس)

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في مسار نشأة الدولة في مسارها التاريخي، استطاع رفيق الحريري بفعل مساهمته الاساسية في اتفاق الطائف من تموضع أهل السنة والجماعة في لبنان مع خيار نهائية الكيان ومن الدخول كشريك فعلي معزّز بالصلاحيات الى السلطة بموقع المنتصر. صحيح ان الميثاق الوطني الذي انجزه كل من بشارة الخوري ورياض الصلح في العام ١٩٤٣ كان بمثابة تفاهم على هوية لبنان "ذو وجه عربي" وعلى الاستقلالية في سياسة لبنان الخارجية عن المحاور وفي الشراكة في السلطة الا انه تعرّض لانتكاسة في العام ١٩٥٨ وبعدها عند اندلاع الحرب الاهلية في العام ١٩٧٥. لذلك ان ما حققه رفيق الحريري سياسياً بلبننة خيارات أهل السنة الكيانية عن المحيط "لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه" يجب أن يبنى عليه حتى تكون حقيقة "لبنان أولا" بعيداً عن صراعات المنطقة وثورات شعوبها وربما هذا ما حققته التسوية الرئاسية مع العماد ميشال عون بتصويب الاعوجاج الذي شاب السلطة عقب خروج سعد الحريري من الحكم وباعتماد سياسة النأي بالنفس والانكباب في مشروع بناء الدولة. وهذه التسوية قد أعادت الانصاف للمسيحيين بعد شعورهم بالغبن إبان الوصاية وتراجع دورهم بإعادة الاعتبار لهم وللمسلمين السنة الذين شعروا بالظلم والاحباط بعد حادثة الاغتيال لزعيمهم ما كان سيعزز الانقسامات ويضعف الكيان. لذلك ان السيبة الثلاثية اليوم باتت متوازنة ما يعني أننا على ابواب مرحلة تفاهمات لا صراعات بفعل قرار داخلي ببناء القدرات لذلك تعتبر هذه السنة الاولى بعد حادثة الاغتيال التي تبدو فيها اللحظة وطنية بعيداً عن اصطفافات أضاعت الكثير من الوقت دون فائدة حتى غلب اليأس على الناس التي لم تعد مؤمنة بالتغيير.

وفي العلاقة مع سوريا، حدث شرخ كبير بفعل اغتيال رفيق الحريري وهذا ما يجب ان يُعالج انطلاقاً من مصلحة الدولة العليا وسيادة البلدين بتفعيل العلاقات والاستفادة من عملية إعادة الاعمار وبعودة النازحين على ان تبقى الحقيقة بمعرفة الفاعلين رهن القضاء دون التسييس، لكنّه عملياً قضى على أحلام أية وحدة عربية يمكن ان تستيقظ دون ان نغفل حجم التحديات المرتبطة بأحلام الدولة الدينية والتي ما زالت تجد لها بذوراً خصبة في مجتمعاتنا على الرغم من تراجعها. وهنا تقع المسؤولية على تيار المستقبل بالعمل على تفعيل قيم الاعتدال والقيام بمشاريع التنمية في الاطراف ما يخلق أجيالا من شابات وشباب لبنان ذات قيم ديمقراطية في الحرية والكرامة والانسانية ما يُبشّر بأمل الدولة القوية الحاضنة لأبنائها.

ما يقوم به الرئيس سعد الحريري بزيارة ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري ملفت عند كل محطة مفصلية في تاريخ الوطن منذ العام ٢٠٠٥ وهو قال مرة بأنه يسأل نفسه مراراً قبل اتخاذ القرار ماذا يمكن ان يكون موقف والده في حالات حرجة والتي تتطلب تسويات معينة. سعد الحريري تغير عما كان في العام ٢٠٠٥ لأن الظروف والانزلاقات والخضات والازمات كانت قاسية لكنّه استطاع أو يحاول ان يبني حالة ممأسسة لتياره وقد تمكن أن يصمد بوجه ازمة الاستقالة من الخارج والخروج بموقف موحّد مع الشركاء الآخرين وعلى رأسهم الرئيس العماد ميشال عون. لذلك يمكن القول انها المرة الاولى بعد الاغتيال التي تشعر فيها الطائفة السنية بالاطمئنان وهذا شيء مهم للذاكرة الجماعية ما يعزز الثقة بين المكونات فيما بينها في المستقبل.

رأى البعض ان الحريرية السياسية في موقع التراجع بعد الانتخابات النيابية بحكم تناقص نواب تيار المستقبل الا ان هذه القراءة غير دقيقة لأن كتل أركان الطائف كانت أصلاً مضخمة حيث بدأت تعود الآن الى حجمها الطبيعي باعتماد القانون النسبي الذي يعزز التعددية وبعد عودة القوى المسيحية الى دورها الطبيعي.