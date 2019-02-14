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أسرار الصحف ليوم الخميس 14 شباط 2019

14
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البناء
كواليس
توقعت مصادر أممية أن يترتب على القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية لصالح إيران في مواجهة القرار الأميركي بتجميد الأصول الإيرانية بدء مواجهة بين المحكمة وواشنطن في ضوء عدم أخذها بتحذيرات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون من حرب على المحكمة وعقوبات عليها فيما لو أصدرت حكماً يبطل القرار الأميركي، وتوقعت المصادر قرارات لاحقة للمحكمة في القضية الفلسطينية تغضب واشنطن أكثر...

اللواء

لم تفلح الاتصالات لمعالجة توتر بين وزير سيادي ونائب «إقليمي»، وترك الموضوع على أمل التهدئة، والاكتفاء بما حدث.

خلافاً لما تردّد من ان اتفاقاً حصل، على ان تكتفي كل كتلة بنائب واحد في مناقشة البيان، تحدث أكثر من نائبين عن الكتلة الواحدة!

لم تكاشف سفارة دولة كبرى المسؤولين برغبة رئيس الدبلوماسية في الدولة التابعة لها بزيارة بيروت، ومتى؟ فضلاً عن جدول الأعمال!

الجمهورية

إستغربت مصادر قريبة من عين التينة الهجوم غير المتوقع على الحكومة الجديدة خلال جلسة الثقة من أكثر من موقع في حين إن النواب سيعطونها الثقة في النهاية.

لاحظت أوساط سياسية أن أحداً لم يتحرّك خلال جلسة الثقة لدعم نائب حليف لتيار حين انتقده أحد النواب حتى الإهانة.

جرت إتصالات بين دوائر دولة عربية وشخصيات لبنانية حيث سيحصل لقاء في منزل سفير هذه الدولة مع موفد لها من خارج اللقاءات الرسمية اللبنانية.

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