توضيح من النائب ابي رميا حول ملف العاقورة الذي تم التطرق اليه خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري ‎

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توضيحاً لما ورد على لسان الزملاء النواب خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري حول ملف مشاع العاقورة والتجاذب حوله، يهمّ النائب سيمون ابي رميا التأكيد ان الأحكام القضائية الصادرة سنة ١٩٣٤ واضحة لجهة تبيان الحقوق ولا لبس فيها. امّا من لديه اعتراضات على هذه الأحكام ، فالقضاء اللبناني هو الوحيد المرجع في بت اي ادعاءات. فالقانون للكل وفوق الكل. ويؤكّد النائب ابي رميا بانه كان قد بدأ التواصل مع الدكتور الزميل إيهاب حمادة وحصل لقاء مع رئيس بلدية العاقورة الدكتور منصور وهبة وذلك طبقاً لتمني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بوضع حد للتعديات وحصر الأشكال في شقّه العقاري وحمايةً للسلم الأهلي وحسن الجوار.

وبالتالي لا فائدة من ايّ جدال عقيم طالما ان القضاء هو المسار الذي يؤمّن حقوق كل الأطراف