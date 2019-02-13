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حزب الله دان التفجير الذي استهدف حرس الثورة الاسلامية: كشف التناغم التام بين الادارة الاميركية ومنظمات القتل والاجرام

13
FEBRUARY
2019
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 اصدر حزب الله البيان التالي:"يدين حزب الله بشدة التفجير الارهابي الذي استهدف حافلة تقل عددا من الاخوة في حرس الثورة الاسلامية، ما ادى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

ويرى حزب الله ان عصابات التكفير والارهاب التي لا تخفي امريكا واسرائيل وحلفاؤهما في المنطقة انهم صنعوهم ومولوهم ورعوهم يقفون وراء هذا الهجوم الانتحاري البشع.

ان هذه الجماعات المجرمة التي هالها الحضور الجماهيري الواسع للشعب الايراني في الذكرى الاربعين لانتصار ثورتهم الشابة ارادوا ايصال رسالة مغمسة بالدماء تعبر عن الصورة الحقيقية للارهاب المنظم الذي ترأسه الادارة الاميركية وتحرض دول العالم على القيام به.

ان تزامن هذا التفجير مع انعقاد موتمر وارسو والتجمع الدولي المعادي لايران الذي تقوده واشنطن يكشف التناغم التام بين الادارة الاميركية ومنظمات القتل والاجرام على زعزعة الاستقرار والامن في الجمهورية الاسلامية.

ان الشعب الايراني الذي اكد امس بحضوره المليوني في الساحات تمسكه بجمهوريته الاسلامية الفتية لن تضعفه هذه الجرائم بل ستزيده قوة واصرارا على مواصلة التقدم والازدهار، وسيبقى نورا تهتدي به الشعوب التواقة للحرية والاستقلال".

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