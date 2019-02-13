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مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

الخبر الأول على الساحة اللبنانية اليوم، سار: المملكة العربية السعودية قررت رفع الحظر عن سفر مواطنيها الى لبنان لانتفاء الاسباب الامنية، على ما اعلن سفيرها وليد البخاري من السراي الحكومي إثر لقاء جمع رئيس الحكومة سعد الحريري بالمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا..

العلولا كان زار صباحا قصر بعبدا، ناقلا الى رئيس الجمهورية تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان، والتهاني لمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي السياق الايجابي عينه، أمل رئيس الجمهورية أمام زواره في أن تزدهر الاسواق اللبنانية في المرحلة المقبلة، مع عودة الأشقاء العرب لزيارة لبنان، وهو ما نعتقد انه سيحصل قريبا.. كذلك، برز تأكيد من رئيس الجمهورية بأننا تجاوزنا حاليا المرحلة الخطرة، وعادت السوق المالية أحسن مما كانت عليه قبل الأزمة، وبعد نيل الحكومة الثقة ستكون هناك في الموازنة إشارات عدة للدول الخارجية التي تريد تقديم المساعدة، وكذلك في المقررات الحكومية، فعودة الثقة هي الخطوة الاولى لتحسين الاوضاع الاقتصادية...

وفيما تتواصل المداخلات النيابية تحت عنوان مناقشة البيان الوزاري، بمضامين تراوحت بين الرتابة الواضحة والمزايدات المعتادة، قبل أن تصل إلى استعادة غير مفهومة لماض يختلف اللبنانيون عليه، ترتقب كلمة رئيس الحكومة في الذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري غدا، والتي يحييها تيار المستقبل تحت شعار "البلد مكفي ‏بشغلك".



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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

بين مقاومة عون ودبابة بشير اهتزت جلسة مناقشة البرلمان للبيان الوزاري، وهذا الموضوع في الأساس من خارج النص والبيان والأجواء. ورغم إكمال الجلسة خلال دقيقة واحدة دعا النائب نديم الجميل كتائب الأشرفية الى التجمع في ساحة ساسين بداية هذا المساء لبعض الوقت فيما آثر نواب حزب الله عدم الرد.

واستأنف البرلمان مناقشاته للبيان الوزاري هذا المساء، إلا أن الثقة المضمونة بالحكومة يرجح أن تطول الفترة الفاصلة عن إعلانها إذ أن كثرة كلمات النواب قد تمتد الى بعد غد الجمعة.

أما يوم غد فهو عطلة في مناسبة الذكرى الرابعة عشرة لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري.

وفي المناسبة مهرجان خطابي في الواجهة البحرية لبيروت عند الرابعة بعد ظهر غد.

وذكرى الحريري كانت حاضرة في منتدى الطائف بعد ظهر اليوم والذي أقيم بالتعاون مع السفارة السعودية بحضور الرئيس سعد الحريري والمستشار في الديوان الملكي نزار المعلولا والسفير السعودي وليد بخاري وحشد من الشخصيات.

العلولا حمل هدية سعودية وهي رفع حظر سفر المواطنين السعوديين الى لبنان بعد انتفاء الأسباب. كذلك وبلسان السفير البخاري فإن إتفاقا حصل على إنعقاد اللجنة اللبنانية السعودية للتعاون.

البداية من ساحة النجمة حيث التأمت الجلسة عند السادسة مساء.



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مقدمة نشرة أخبار "المنار"

تحت نيران المواقف المصوبة على الفساد، أكمل مجلس النواب مناقشة البيان الوزاري للحكومة، وانضم الجميع الى الجبهة التي باتت عنوان المرحلة، والامل بان تكون بعض المزايدات على المنبر النيابي، مراجعة ذاتية لا اعتراضا على ضياع المحاصصات التي كان يرتقبها..

بعين الرقيب أكمل حزب الله تشريح الواقع، فكانت الصرخة اليوم بقاعية مع رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن الذي سأل الحكومة عن البقاع في مشاريع سيدر، وعن كيفية عودة النازحين بلا الحديث مع سوريا، او تعزيز التجارة دون التواصل معها.

سأل نواب عن المياه الملوثة وآخرون عن الثروات البترولية المترنحة، وقارب آخرون بالارقام واقع الدين العام.

وفيما كان السياق عن مستقبل البلاد انطلاقا من واقعها المأزوم، اختار البعض العودة الى تاريخ الرهانات الخاطئة التي تجاوزها اللبنانيون بوحدتهم ومقاومتهم، فحاولوا العوم من الحضيض السياسي على خطابات بالية نسختها التطورات من لبنان الى المنطقة..

ومن ايران الى كل العالم كان البيان الاستراتيجي للامام السيد علي الخامنئي بمناسبة الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية. الثورة التي دخلت مرحلة ثانية من البناء الذاتي، كما قال الامام الخامنئي، عينها على شبابها الذين يجب ان يحموها ويقربوها أكثر من مبادئها..

اما المشكلة مع اميركا فلا حل لها ولا جدوى من التفاوض معها، وواشنطن تحتاج اليوم لتحالف كبير من عشرات الدول المعادية والخاضعة لمواجهة ايران، لكنها ستهزم ايضا كما أكد الامام الخامنئي..

وهو ما تؤكده الايام لا سيما مؤتمر وارسو الذي ولد ميتا كما قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، مؤتمر طلبه الاميركي وحشد له الاسرائيلي وحضره العربي، فغاب عنه الاوروبي ولم يستطع ان يقبله اي فلسطيني، فاصيبت صفقة قرن السعودي والاميركي من جديد، وخاب حلم نتنياهو الا بلقاء بعض الخائبين.

واضافت ايران صفعة لكل هؤلاء باعلان محكمة العدل الدولية حكما لمصلحتها ضد السلبطة الاميركية على اموالها..



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مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

رسالة دعم مباشرة من المملكة العربية السعودية لحكومة الرئيس سعد الحريري تمثلت بزيارة موفد خادم الحرمين الشريفين المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا الى بيروت والاعلان من السراي الكبير عن رفع تحذير سفر السعوديين الى لبنان كما تم الاعلان عن بدء التحضيرات العملية لانعقاد اللجنة المشتركة اللبنانية السعودية.

رسالة الدعم السعودية تزامنت مع انعقاد منتدى الطائف حيث شكر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده على ايفاد العلولا وهو تاكيد على وقوف المملكة الدائم الى جانب لبنان واللبنانيين.

هذه التطورات ترافقت مع انعقاد المجلس النيابي لليوم الثاني في مناقشة البيان الوزاري للحكومة وشهدت الجلسة النهارية سجالا حادا بين النائبين سامي ونديم الجميل من جهة والنائب نواف الموسوي من جهة اخرى على خلفية قوله: "شرف للبنانيين ان يصل الرئيس عون ببندقية المقاومة لا ان يصل مثل غيره على دبابة اسرائيلية".



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مقدمة نشرة اخبار "ال بي سي"



في ميزان استعادة الثقة والامل، وضعت المملكة العربية السعودية وزناتها: قالت لمواطنيها لبنان آمن فعودوا اليه, وقالت للبنانيين تعالوا نعيد احياء اللجنة العليا اللبنانية السعودية، لنبحث في اكثر من عشرين اتفاقية بالغة الاهمية, فنعيد احياء ما صدر منها ونفعله، ونعمل على التفاوض على الاتفاقيات الاخرى.

وزنات الثقة السعودية, لا بد ان تريح اللبنانيين التواقين لاستعادة الثقة بدولتهم, وهم باتوا اليوم اكثر من اي وقت مضى بحاجة لابتكار معادلة، يتوحدون تحت مظلتها ولو على مضض، فيكافحون الفساد الذي اصبح اكثر اعدائهم فتكا بهم.

فلا يكفي ان يقف ممثلو الامة امام اللبنانيين، يشكون الفاسدين والمفسدين عبر الشاشات, ولا يكفي استعراض الفضائح التي لو حصلت في اي دولة في العالم، لاطاحت حكومات ورؤوسا كبيرة، لأن المطلوب اليوم،على الاقل شعبيا، المحاسبة، على ما فات من نهب للدولة وعلى ما يمكن ان يأتي.

على مدى يومين, لم تبق فضيحة إلا وكشفها شاهد من أهل بيته، اما الناس فكانت تسأل: وهلق من بحاسب؟

هذه المحاسبة لكي تحصل، عمودها الفقري حسابات الدولة، والتي اعلن النائب حسن فضل الله، ان رئيس مجلس النواب نبيه بري طالب وزير المال علي حسن خليل باعادتها الى المجلس، اي الى السلطة الرقابية.

لكل من هذه الحسابات الإثنتي عشرة متى وصلت الى ساحة النجمة، تقرير بالوثائق والمستندات والمصاريف، سيعرض على النواب. اما عبر اللجان النيابية المختصة واما في الجلسات العامة، وهنا تكون المحاسبة السياسية. اما المحاسبة الفعلية فلن تأتي الا عبر القضاء، الذي ان عدل لما حمى احدا ممن اغرقنا في الديون.

لحظة تسليم هذه الحسابات سنترقبها ونلاحق يومياتها لأنها لحظة الحقيقة التي ينتظرها اللبنانيون، فمنها وعبرها نبني دولة أو نبكي دولة من على اطلالها.

اطلال زاد من بشاعتها ملف التوظيف الذي تسرب عبره الاف الموظفين المدعومين سياسيا الى القطاع العام المهترىء اصلا.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

مداخلات النواب في اليوم الثاني من جلسات الثقة بالحكومة خفت فيها الشعبوية وكثرت الارقام وتعززت بالحجج والوقائع التي اقل ما يقال فيها انها كارثية فالاجماع كبير على ان غالبية الشعب صارت تحت خط الفقر فيما الدولة صارت تحت خط الدول ومقاييسها ان لجهة الفساد المستشري في اداراتها او لجهة غياب الشفافية والمحاسبة او لجهة استباحة اموال المكلفين وتسييرها مشاريع مشبوهة تصب في جيوب المحاسيب، في وقت انحدرت احوال المواطن من مواطن محروق ماديا ومعنويا الى مواطن يحرق نفسه بعدما استعصى عليه الحصول على الكتاب والرغيف لاطعام اولاده وتعليمهم، هذا الواقع المرير وتناهي عدد من النواب مع اصوات الناس التي تنقلها وسائل الاعلام دفعا النائب جورج عدوان الى اقتباس حرفي لمقدمة اخبار الmtv امس فتلاها في مقدمة مداخلته في مجلس النواب اليوم.

ويقول الملدوغون ولهم الحق بان ما يقال تحت قبة البرلمان على اهميته وخطورته سيتطاير هباء بانتهاء الجلسات على ما جرت العادة. فهي ليست المرة الاولى التي يقبض فيها على الفساد منبريا ويظل الفاسدون احرارا ويسأل المواطنون: كيف تستقيم العدالة وتسير عجلة الدولة وبعض النواب يتنمرون بسلاحهم على زملائهم الذين لا سلاح لهم غير الدستور والقوانين؟ وقد وصل بهم الامر حد الازدراء بالرئيس الشهيد بشير الجميل. ويجيب العارفون ان هذه المرة غير كل المرات فاما ان ننهض بالدولة ام نتسبب بتدميرها.

تزامنا حدثان شهدهما العالم ولبنان اليوم مؤتمر وارسو الذي دعت اليه واشنطن لمحاربة الارهاب وتعزيز السلام ومنتدى الطائف الذي انعقد في بيروت بالتعاون بين مؤسسة الحريري والسفارة السعودية وجرى فيه التأكيد على الطائف والانجازات التي تحققت في ظله.

اما غدا فيحتفل لبنان بذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري بما تحمله المناسبة من حوافز لاستنهاض روح العيش الواحد ولشبك الايدي والارادات تعزيزا للدولة ورفضا للدويلة.



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مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

على مرمى يوم واحد: صواريخ أميركية ذكية توجه بالليزر إلى الجيش.. ورفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان لكننا وتحت سقف نهار واحد كنا في دنيا مجلس النواب المفصومة عن الواقع كليا وجزئيا معا.. جلسات للثقة تنتزع الثقة من السياسيين أنفسهم فيختلفون في جنس الملائكة.. حكام يصبحون معارضين.. مشاركون في السلطة وراجمون لها في الوقت عينه.. لهم في الحكومة ممثلون وأرباب عمل.. ويقفون لبيانها الوزاري على الباب أما الجدال التاريخي فهو الذي يستيقظ كلما ذكر اسم الرئيس بشير الجميل والنقاش الذي افتتحه النائب سامي الجميل استكمله ابن العم ولي الدم نديم الجميل وقد اندلعت شرارته لدى اعتراض رئيس حزب الكتائب على حكومة حزب الله القادرة على فرض الشروط والتأثير في انتخاب رئيس للجمهورية معتبرا أن في ذلك تخليا عن حرية لبنان وسيادته استعادة اعادت الرئيس نبيه بري أزمانا الى الوراء فتوجه إلى الجميل بالقول: "ما قلتوش هيك من تلاتين سنة.." وذلك قبل أن يتطور النقاش الى احتدام مع تدخل النائب نواف الموسوي وإعلان الفخر بانتخاب رئيس للجمهورية ببندقية المقاومة وليس على دبابة إسرائيلية ولما كانت ساحة النجمة مكانا لا يفي بالغرض لاستكمال المعركة فقد تقرر نقلها الى ساحة ساسين في تجمع رفع اسم بشير حيث أصر نجله على أن مجلس النواب الحالي هو من انتخب الوالد رئيسا.. لكن زمن الثمانينات يقول إن عملية الانتخاب وبعدما تعذرت.. اتخذت من ثكنة الفياضية مجلسا لها وفيها انتخب بشير الذي كان يعتزم أداء القسم في ساحة النجمة لكنه اغتيل قبل الوصول الى بعبدا وايا يكن الزمان والمكان والاسباب الموجبة للانتخاب فإن استحضار اللحظة لم يعدْ يجدي أي طرف سوى شد عصب الأمم اللبنانية غير المتحدة.. واستنفار الآراء التي تدفع إلى التعصب ورفع سقف الخطاب وبينها أن يعلن النائب نديم الجميل الاستعداد لحمل السلاح والوقوف في وجههم قائلا إن "ولاد المقاومة اللبنانية حيطن مش واطي وسانده في ذلك فرقة الصدم عبر النائب عماد واكيم من القوات اللبنانية لكن الجدل والرد من طرفي الكتائب والقوات وحزب الله تمكن أن يصرف الأنظار عن حفلات الثقة الدائرة في مجلس النواب والتي يرتكب فيها ألف جرم وجرم باسم الناس وعلى سمعتهم وبكلام للنائب سامي الجميل نفسه أننا لا نستطيع أن نمنح الحكومة الثقة بعدما صرفت تسعة اشهر لإجراء المحاصصة فيما بينها وتأتي اليوم لتقر البيان الوزاري بساعتين والجميل عينه أعلن أن هذا المجلس لم يعد فيه من يعارض سوى حزب الكتائب والنائبة بولا يعقوبيان التي بدورها سطعت في اليوم التالي نجمة المعارضين ولفتت الى أن منح الثقة لهذه التركيبة الحكومية من حيث تمثيل الكتل النيايبة يلغي دور المجلس الرقابي ويحصر دوره في التشريع للحكومة وليس للشعب، ما يعني أن مجلس النواب أشل نفسه رقابيا وتشريعيا" ورأت يعقوبيان أن الفساد هو احتلال وبحاجة الى ثلاثية مقاومة من خلال قضاء نزيه وشعب يحاسب ومجلس نواب يراقب وبعدما واجهت يعقوبيان النائب حسن فضل الله بان حزب الله شريك في التوظيف في الإدارات رد فضل الله بالنفي وبطلب الدليل فجاء الدليل من النائب حسين الحاج حسن نفسه وأبعد من التوظيفات فإن ما طرحه فضل الله بالامس سوف يستلزم ملحق متابعة في ظل تخوف من عدم تسليم مجلس النواب حسابات الدولة التي أشرف وزير المال علي حسن خليل على الانتهاء منها.. والتخوف يكمن في صفقة تجري على حساب هذا الحساب لكن وزير المال اعلن انه سيرسل حساب المهمة الى ديوان المحاسبة.. وله سيعود الحكم وديوان المحاسبة سيكون اذن.. بديلا من الديوان النيابي الذي كان سيحاسب على كل فواتير الدولة الضائعة وبمفعول رجعي.