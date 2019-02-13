أبي رميا: سنبدأ بمحاسبة وزراء التيار الوطني الحر على ادائهم قبل الاخرين لنكون النموذج بالمحاسبة‎

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كلمة النائب سيمون أبي رميا

جلسة الثقة – حكومة الى العمل

13-2-2019

دولة الرئيس،

1- في الثقة

إن الثقة التي سنمنحها للحكومة هي ثقة مشروطة بالانتاجية وبالنتائج والانجازات التي ستحققها هذه الحكومة.

نمنح هذه الثقة لاشخاص لنا ثقة بهم، إنما اليوم أعطيناها على اساس النية في العمل وغدا سنسحبها اذا لم نرى نتائج وانجازات.

لا نريد لهذه الجلسة وجلسات المحاسبة المقبلة ان تكون جلسات فلكلورية، وعمل النائب التشريع والرقابة التي سنمارسها على وزاراتنا قبل أي وزارات أخرى.

ولقد إستلمنا وزارات اساسية في حياة المواطنين مثل الكهرباء والمطلوب نتائج : وهنا اتوجه الى الوزيرة العزيزة ندى البستاني – اذا نجحت نجحنا كلنا معك. أما إذا فشلت إنطلاقا من وظيفتنا الرقابية كنواب سنكون اول من يحاسبك، وسنبدأ بأنفسنا فنحن أكبر كتلة نيابية وأكبر كتلة وزارية وأوصلنا رئيس للجمهورية.

اليوم أدعو الجميع للكف عن سياسية الكيدية وتسجيل النقاط فإما النجاح يكون جماعياً وإما الفشل يكون جماعياً ونحر جماعي للبنان. كما أدعو وزراءنا الى عدم تجهيل من يعرقل الانجازات فلنسمّ المعرقلdن باسمائهم وليتحملوا المسؤولية امام الشعب اللبناني عن حرمانه من حقوق وخدمات اساسية له كالكهرباء.

2- في مكافحة الفساد

دولة الرئيس،

أنا نائب الامة جمعاء والضعوطات المعيشية هي على اللبنانيين ككل والفساد يطال كل اللبنانيين، ومن الصعب ان تجد اللبنانيين يجمعون على موضوع – انما هناك إجماع لبناني من الشعب والسياسيين أن لبنان بلد يعاني من الفساد.

إنما المفارقة اننا لغاية اليوم لا نعلم من هو الفاسد – هل نحن اما قصة "راجح" جديدة من مسرحيات الرحابنة. واليكم مواقف القوى السياسية في موضوع مكافحة الفساد

o القوات اللبنانية

§ جعجع: القوات رأس حربة في مكافحة الفساد ووجودنا في السلطة هو من أجل الإصلاح والعمل على بناء الدولة وتطويرها وتفعيل إداراتها". 9-1-2018

o حزب الله:

§ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: حزب الله سينخرط في عملية محاربة الفساد وسيضع هذا الملف كاولوية في المرحلة المقبلة- 8-4-2019 قبيل اعلان البرنامج الانتخابي لمرشحي حزب الله

o المستقبل: الحريري عند تلاوة البيان الوزاري في 12-2-2019: يرتكز جدول اعمال الحكومة على ترشيد الانفاق ومكافحة الفساد الحريري في حوار ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي الاحد الماضي 10-2-2019: هناك اجماع سياسي لمكافحة الهدر والفساد

o حركة امل

§ بري في حديث لصحيفة الجمهورية في 4-2-2019 البيان الوزاري: يجب ان يركز على مسائل اساسية... واهمها مكافحة الفساد

o المردة طوني فرنجية: نحن رأس حربة مكافحة الفساد وملف البواخر خير دليل -6-6-2018

o الكتائب سامي الجميل: ادعم كل القوانين الرامية الى الى مكافحة الفساد من ضمنها قانون مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز وساسعى لاقراره في الهيئة العامة 12-9-2018

o الحزب التقدمي الاشتراكي: جنبلاط: المعركة ضد الفساد لن تتوقف وهي تتماشى مع تاريخ الحزب "التقدمي الاشتراكي" (الشرق الاوسط – 17-11-2014)

o التيّار الوطنيّ الحرّ: شعاره التغيير والاصلاح ومكافحة الفساد

دولة الرئيس الفاسد موجود بيننا،

من هنا فمسؤولية وزارة العدل والقاضي البير سرحان كبيرة واساسية لانقاذ لبنان من براثن الفساد – انت معالي وزير العدل لديك مهمة تاريخية في هذا الخصوص، والى جانبك هناك دور للهيئات الرقابية وعلى رأسها هيئة التفتيش المركزي بالاضافة الى النيابة العامة المالية.

اما الواقع في موضوع مكافحة الفساد يذكرنا بمسلسل "10 عبيد صغار" – الفساد يقتل اللبنانيين الواحد تلو الاخر ولا نزال نجهل من هو الفاسد (أي من هو القاتل)، بينما محاربة الفساد تكون بالافعال وليس بالاقوال.

جيد أننا أصبحنا نرى توقيف موظفين فاسدين وملاحقة ضباط فاسدين إنما هذا غير كاف ويجب ان نرى سياسيين يلاحقون بسبب الفساد، فالمطلوب محاسبة وملاحقة فعالة للفاسدين لردع الفساد.

أطلب من كل الزملاء الذين تعاقبوا على الكلام وفتحوا ملفات فساد بأن يذهبوا طوعاً الى القضاء وإعطاء كل المعطيات التي بحوزتهم وتسمية الاشخاص باسمائهم ووقف الاتهامات وتجهيل الفاعل.

أنا سيمون ابي رميا، نائب نزيه غير منخرط في عمليات السمسرة والصفقات وأرفض إدخال إسمي في منظومة الفساد فقط لانني انتمي الى المجلس النيابي. فإذا كان هناك نواب فاسدون، فلنسميهم بالاسماء إذ لا تجوز الشمولية في الاتهام.

3- البيئة

دولة الرئيس،

المطلوب تحسين وضع البيئة في لبنان ومعالجة موضوع النفايات وغيرها من المسائل البيئية التي تطال صحة المواطنين بموازنة لوزارة البيئة قيمتها 9 مليون دولار.

اذا اردنا ان نحقق المستحيل في موضوع البيئة لنعط الوزارة اقله الموارد الاساسية لتنجح في مهمتها. فوزارة البيئة في فرنسا مثلاً هي الوزارة الاولى بعد رئاسة مجلس الوزراء، اما تعاطينا في لبنان مع هذه الوزارة يدل على انها وزارة منسية.

4- الشباب والرياضة

دولة الرئيس،

لعلي النائب الوحيد الذي سيتكلم عن موضوع الرياضة والحاجة الى إيلاء أهمية خاصة لهذا الملف ووجوب دعم الرياضة اللبنانية في مختلف مجالاتها.

أما عن موضوع الشباب، فلقد آثرت في جلسة الثقة عام 2009 موضوع الشباب وحاجات الشباب وهواجس الشباب ولكن لغاية اليوم لا شيء تغير، وما تزال هجرة الشباب وتصدير الادمغة والنزيف الشبابي على حاله.

يعلم الزملاء ان على كل 10 طلبات مراجعات تصلهم هناك 7 منهم موضوعها طلب الحصول على عمل. ولقد عملنا مع الوزير السابق شربل نحاس على مشروع اول فرص عمل للشباب اين اصبح هذا المشروع.

وقد تعاقب على هذه الوزارة، الوزراء سليم جريصاتي، سجعان قزي، ومحمد كبارة. هل كانت هذه التجربة ناجحة؟ لا جواب ولا تقييم.

الشباب هم مستقبل للبنان ولا حياة للبنان من دون الشباب، إنما حاجات وهموم منذ ال 2009 لم تتغير.

٦٦٪؜ من العاطلين عن العمل ينتمون الى الفئة العمرية للشباب و٨٣٪؜ من شباب لبنان يحلمون بالهجرة من اجل حياة كريمة

عام 2009 اعلنت حالة طوارئ شبابية وها انا اليوم ادق ناقوس الخطر مجدداً واعلن حالة طوارئ شبابية.

وهناك وثيقة سياسة شبابية اقريناها في مجلس الوزراء ولجنة الشباب والرياضة عام 2012 اين اصبحنا من تنفيذها.

لقد تقدمت باقتراح قانون لاسكان الشباب اللبناني لم يدرج حتى الان على جدول اعمال بعض اللجان المختصة، اليس اسكان الشباب اولوية الاولويات للمحافظة عليهم في لبنان.

أدعو اليوم الى تأسيس لجنة تنسيق بين مجلس النواب ووزارة العمل من أجل معالجة مشكلة البطالة. وهناك "المؤسسة العامة للاستخدام" العاطلة عن العمل التي يجب تفعيل عملها لتلعب دورها الطبيعي في ايجاد فرص العمل.

5- المعلومات

دولة الرئيس،

هناك غياب مخيف للارقام في لبنان، وغياب الارقام يعني غياب الرؤية وغياب الاستراتيجية ويعني "ماشيين على البركة":

o الدين العام ساعة 80 مليار وساعة 82 مليار او 84 مليار $

o عدد اللاجئين الفلسطنيين كان يتراوح بين ال 200 الف وال 700 الف

o عدد النازحين السوريين بين المليون والمليون ونصف

كلها نماذج عن ارقام تقريبية فكيف يمكن الاعلان عن دراسات وتقارير استراتيجية غير مرتكزة على ارقام موضوعية وعلمية.

بينما لدينا دائرة للاحصاء المركزي ويجب تفعيل عمل هذه المؤسسة ،فالمطلوب دراسات علمية موثقة مع ارقام دقيقة.

6- في الحماية الاقتصادية لبعض الفئات اللبنانية

دولة الرئيس،

هناك قرار اصدره معالي وزير العمل السابق يحدد المهن والمجالات التي يمكن ان يعمل فيها السوريون. وهو غير مطبق، فمثلا لدينا في جبيل "تفريخ" لعدة محالات تعود لسوريين بمخالفة واضحة للقانون.

وهذا الموضوع لا يقتصر على جبيل انما في مختلف المناطق اللبنانية، حيث أصبح الكل يعاني من المضاربة الاجنبية في كل المجالات.

لذا أدعو الامن العام اللبناني واجهزة وزارة العمل باقفال كل المحال غير الشرعية وتطبيق القانون.

7- السياسة

دولة الرئيس،

السياسة بمفهومنا هي تطوير مستمر للمجتمع وهذه عملية يومية، أما إذا تكلمنا بتطوير الدستور يشعروننا وكاننا مسّينا بالمقدسات.

الم تتكون لدينا القناعة لغاية اليوم اننا بحاجة الى تطوير حياتنا السياسية.

فبعد 30 سنة من المطالبة الدؤوبة "بتطبيق الطائف نصاً وروحاً" من حقنا ان نأال كم سنة نحتاج لتطبيق هذا الدستور.

لذا، ادعو الى ورشة دستورية مع أهمية عدم المسّ بالميثاقية وعدم المس بالمناصفة

فمثلا هل معقول اننا حتى الان لا نزال نتجادل حول موضوع نصاب انتخاب رئيس الجمهورية في الدورة الاولى والثانية بين نصاب الثلثين والنصاب النصف زائد واحد. علينا ان نقوم بعملية تقييم دائمة لنصوص دستورنا وقوانيننا من دون المسّ بصيغتنا اللبنانية وفرادة نظامنا.

كلمة أخيرة لا مجال لتطوير الدولة والوصول الى مواطنة حقيقية كاملة من دون العلمانية وهي في صلب ميثاقنا في التيّار الوطنيّ الحرّ

دولة الرئيس،

أنا اعطي الثقة لهذه الحكومة لانني انتمي الى تيار يأمل بانتاجية هذه الحكومة، بينما سنبقى الجهة التي ستلعب دورها الرقابي تجاه الجميع وسنكون على الوعد.