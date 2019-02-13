بيل غيتس: لا أستحق ثروتي فقد كسبتها بالحظ

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أطلق بيل غيتس، أغنى رجل في العالم، مالك شركة "مايكروسوفت"، تصريحا مفاجئا قال فيه إنه لا يستحق الثروة الطائلة التي يمتلكها.



وقال غيتس في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "دفعت ما يزيد عن 10 مليارات دولار ضرائبا، لكن أشعر أنه كان يتعين علي دفع المزيد"، في ظل نظام ضريبي أكثر تطورا.



وأضاف بيل غيتس "يجب تغريم شركات التكنولوجيا والإنترنت أقصى العقوبات المالية الممكنة إذا خالفت القوانين الضريبية".

وأكمل بيل غيتس "لا أستحق الثروة التي أمتلكها، لا أحد يستحق ذلك. جمعتها بمساعدة التوقيت المناسب وضربات الحظ، وكذلك أشخاص عملت معهم".

وتابع "عملت بجهد بلا شك، وأعتقد أن البرمجيات كانت مجالا نافعا، لكنني استفدت كذلك من النظام".



وأتم بيل غيتس الذي تبرع بجزء كبير من ثروته لصالح المؤسسات الخيرية "لا أعتقد أن إعطاء الأموال لأولادي سيصب في مصلحتهم أو في مصلحة المجتمع".

المصدر: سبوتنيك