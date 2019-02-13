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الخبر الأول على الساحة اللبنانية اليوم

13
FEBRUARY
2019
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الخبر الأول على الساحة اللبنانية اليوم، سارّْ: المملكة العربية السعودية قررت رفعَ الحظرِ عن سفر مواطنيها الى لبنان لانتفاءِ الاسباب الامنية، على ما اعلن سفيرُها وليد البُخاري من السراي الحكومي إثر لقاءٍ جمع رئيسَ الحكومة سعد الحريري بالمستشار في الديوان المَلكي السعودي نزار العَلولا...

العلولا كان زار صباحاً قصرَ بعبدا، ناقلاً الى رئيس الجمهورية تحيّات المَلك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان، والتهاني لمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي السياق الايجابي عينِه، أملَ رئيسُ الجمهورية أمام زواره في أنْ تزدهرَ الاسواقُ اللبنانية في المرحلة المقبلة، مع عودة الأشقاء العرب لزيارةِ لبنان، وهو ما نعتقد انه سيحصُلُ قريباً.. كذلك، برز تأكيدٌ من رئيس الجمهورية بأننا تجاوَزنا حالياً المرحلة الخطِرة، وعادت السوقُ المالية أحسن مما كانت عليه قبلَ الأزمة، وبعد نيل الحكومةِ الثقة ستكون هناك في الموازنة إشاراتٌ عدّة للدول الخارجية التي تريد تقديمَ المساعدة، وكذلك في المقرّرات الحكومية، فعودةُ الثقة هي الخطوة الاولى لتحسين الاوضاع الاقتصادية...

وفيما تتواصلُ المداخلات النيابية تحت عنوان مناقشة البيان الوزاري، بمَضامينَ تراوحت بين الرّتابة الواضحة والمزايدات المعتادة، قبل أن تصلَ إلى استعادةٍ غير مفهومة لماضٍ يختلف اللبنانيون عليه، تُرتقب كلمةُ رئيس الحكومة في الذكرى الرابعةَ عشْرةَ لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري غداً، والتي يُحييها تيارُ المستقبل تحت شعار "البلد مْكفّي ‏بشِغلَك".

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