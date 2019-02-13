مجلس الخدمة المدنية ردّاً على الmtv: الخبر المدسوس عار عن الصحة جملة وتفصيلا

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اصدر مجلس الخدمة المدنية بيانا "بشأن الخبر الذي ادرج على موقع ال MTV الالكتروني، حيث ورد ما مفاده: "اعادة النظر في مباراة اجراها المجلس لصالح ادارة الجمارك"، وتوضيحا للرأي العام وجلاء للحقيقة ولوضع الامور في نصابها الواقعي، ان الخبر المدسوس هو عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وان المباراة لوظيفة مراقب في ادارة الجمارك، كغيرها من المباريات التي اجراها ويجريها هذا المجلس، تمت وفق قواعد الاستحقاق والجدارة وعلى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، واعلنت نتائجها النهائية في 8/2/2019، وابلغت الى الادارة المعنية في التاريخ عينه، وبذلك يكون ملف المباراة قد اقفل نهائيا، وبالتالي لا صحة لأي خبر عن اجتماعات تعقد في المجلس بشأن المباراة".

وأهاب المجلس ب"وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل اي خبر يتعلق بهذا المجلس".