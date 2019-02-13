مجلس بلدية بيروت: القرارات بالتصويت وحسب الأصول والتلزيمات خاضعة للقوانين وبعيدة عن التجاذبات الطائفية والسياسية

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وطنية - صدر عن مجلس بلدية بيروت، البيان الآتي:

"في ظل الحملة التي طاولت مؤخرا بلدية بيروت والقت بظلالها على المشاريع الانمائية التي تضعها البلدية حيز التنفيذ، والتي تمحورت حول تجديد العمل مع احدى شركات التواصل، يهم مجلس بلدية بيروت ان توضح ما يلي:



ان القرارات التي تتخذها بلدية بيروت تصدر بحسب آلية ديموقراطية بطريقة التصويت في المجلس البلدي وحسب الأصول، وجميع التلزيمات التي تجريها خاضعة لقانون المحاسبة العمومية وللقوانين المرعية الإجراء ولرقابة وموافقة السلطات الرقابية، وهي بعيدة كل البعد عن التجاذبات الطائفية والسياسية.



اما التلزيم الذي حصل مع شركة التواصل هذه، فجرى أيضا تبعا للقوانين ان كان في الشكل أو في المضمون، علما بأن الشركة هي عينها التي تتابع المواضيع المتعلقة بالبلدية وتواكب عن كثب المشاريع التي تقوم بها البلدية منذ اكثر من عام.



لذا، تهيب البلدية بجميع وسائل الإعلام والرأي العام عدم الانجرار إلى سياسة لفت الأنظار وتحوير الحقائق، والنظر بإيجابية للمشاريع التي أطلقتها بلدية بيروت في الأسابيع الماضية لما فيها من مصلحة لابناء العاصمة".