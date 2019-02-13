طقس لبنان مستقر حتى الخميس... فكيف سيكون في نهاية الأسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا خاصة في الجنوب ومترافقة بعواصف رعدية، يتشكل الضباب على المرتفعات كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وتتدنى ليلا لتلامس 1200 متر وما فوق. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم غد الخميس، حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب بارد وماطر.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح بدءا من الظهر لتلامس ال60 كلم/س أحيانا خاصة شمال وجنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا خاصة في الجنوب ومترافقة بعواصف رعدية، يتشكل الضباب على المرتفعات كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وتتدنى ليلا لتلامس 1200 متر وما فوق.

الجمعة: غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا يتشكل معها السيول وانجرافات في التربة وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال 75 كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود 3 أمتار، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الداخلية.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 11 درجة، في الارز من -2 الى 4 درجات، في الداخل من 4الى 13 درجة.

-كمية المتساقطات

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 487,2 ملم 883,2 ملم 590,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 354,5 ملم 713,0 ملم 583,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 331,1 ملم 673,4 ملم 412,0 ملم

صور 0,2 ملم / ملم 595,5 ملم / ملم

-الرياح السطحية: شمالية شرقية، ناشطة سرعتها بين 14 و45 كلم/س.

-الانقشاع: جيد الى متوسط أحيانا بدءا من بعد الظهر.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65%

-حال البحر: منخفض الموج إلى مائج جنوبا، حرارة سطح الماء:17 درجة

-الضغط الجوي:762 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,25 ساعة غروب الشمس: 17,20