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نقولا تويني ردا على أنور الخليل: كل ما قمنا به موثق ولدينا ملفات جاهزة بإمكان سعادته الاطلاع عليها عند الطلب

13
FEBRUARY
2019
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صدر عن الوزير السابق نقولا تويني البيان التالي رداً على سعادة النائب أنور الخليل:
 
إن كل ما قمنا به موثق ومدون لدى النيابات العامة وأجهزة الرقابة كما لدينا ملفات جاهزة بإمكان سعادة النائب أنور الخليل الاطلاع عليها عند الطلب.
ويهمنا تكرار أننا لطالما عملنا بدون أي إمكانيات أي بلا موازنة أو ملاك بل من إمكانيات الوزير الخاصة.
 
هذا ويمكن للنائب الخليل التوجه بالسؤال لفخامة رئيس الجمهورية الذي كان صرح مرات عدة بأننا تقدمنا بكل الملفات إليه وبمعرفة معالي وزير العدل ألبرت سرحان مؤخراً. 
 
أما في ما يخص تصريح سعادة النائب أنور الخليل، فنود سؤاله عن سجلّه في محاربة المحاصصة والدولة المغنمية منذ سنة 1991 حتى اليوم؟ فليُعلمنا بما فعله منذ ذلك الحين حتى إنشاء وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد بغض النظر عن إلغاء الوزارة. وندعوه إلى إظهار خبرته وإمكانياته في مكافحة الفساد أقله بدءً من اليوم.
 
وفي الختام، نعتذر في حال لم نقم بما يطمح إليه اللبنانيون في مجال مكافحة الفساد وضبطه خلال الفترة الوجيزة التي قضيناها في الوزارة علماً أن الفساد وتبعاته ومسؤوليته متراكمة منذ عقود وذلك بمعرفة الجميع. ويبقى الفرق بين من حاول المعالجة بأي سبل متاحة وبين من وقف متفرجاً. وبما أن الأمور باتت واضحة الآن وبعد إلغاء الوزارة، إليكم الدور الأساسي اليوم في مكافحة الفساد.
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