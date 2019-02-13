بطيش التقى سفير بريطانيا في لبنان: هذه الزيارة تأتي في اطار تعزيز التعاون بين البلدين خصوصا على المستوى الاقتصادي والتجاري

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التقى وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ في حضور وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، ومدير عام الاقتصاد عليا عباس والملحق التجاري في السفارة اللبنانية في بريطانيا السفير رالف نعمه.بحث اللقاء في العلاقات الثنائية والتبادل التجاري بين لبنان وبريطانيا وسبل تعزيزها، خصوصا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في اذار المقبل .

وبعد اللقاء عبّر السفير رامبلينغعن سروره "بمقابلة وزيري الاقتصاد والتجارة منصور بطيش ووزير التجارة الخارجية حسن مراد"، مرحباً "بالتزام وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ الخطة الاقتصادية التي وضعت في باريس في السنة الماضية".

واشار رامبلينغ الى أن انه تم مناقشة "كيفية تطوير قطاعات الانتاج والعلاقات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة بين لبنان وبريطانيا" مشدداً على أهمية بناء العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجيدة بين لبنان وبريطانيا.

من جهته، اكد الوزير بطيش ان "زيارة السفير تأتي في اطار تعزيز التعاون في كل المجالات بين لبنان وبريطانيا خصوصا على المستوى الاقتصادي والتجاري. وكانت مناسبة تطرقنا فيها الى تحديات البريكست والتعاون مع بريطانيا عقب خروجها المرتقب في 30 آذار المقبل".

واضاف الوزير بطيش :" نتطلع الى البحث في الاتفاقيات الجديدة بين لبنان والمملكة المتحدة على ضوء البريكست.

وهذه الاتفاقيات هي من مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية، لذا شارك زميلي الوزير مراد في الاجتماع تأكيدا وتكريسا للتعاون والتنسيق والتكامل بيني وبين الوزير مراد في هذا المجال".