وزير البيئة يعلن اقفال موسم الصيد البري في 15 شباط: الوزارة أصدرت 11941 رخصة والمدخول للخزينة مليار و194 مليون ليرة

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أعلن وزير البيئة فادي جريصاتي " ان موسم الصيد البري الحالي الذي إفتتح في 1 ايلول 2018 يقفل نهار الجمعة الواقع في 15 شباط الجاري، وأنه تم اقفال باب استقبال طلبات رخص الصيد لهذا الموسم، مع الاشارة الى انه تمّ إصدار 11941 رخصة صيد بري في خلال هذا الموسم ، بينها أربع رخص صيد للحيوانات الموبرة والباقي رخص صيد للطيور، وبالتالي بلغ المدخول المالي للخزينة اللبنانية من جراء الرسوم على هذه الرخص حوالى 1،194،300،000 ليرة لبنانية ".

وناشد وزير البيئة " الصيادين الالتزام بوقف ممارسة الصيد البري ابتداءً من 16 شباط 2019 ولغاية فتح موسم الصيد البري المقبل، كما ناشد القوى الامنية وحراس الاحراج التشدّد في قمع أي ممارسات للصيد البري قد تحصل خارج موسم الصيد الرسمي، وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين واحالتهم على المراجع المختصة"، واشار الى " أن وزارة البيئة قد ادعّت في العام الماضي لدى المدعين العامين البيئيين المعنيين في كل محافظة على عدد كبير من الصيادين الذين اصطادوا قبل فتح موسم الصيد البري او الذين قاموا بمخالفة انظمة الصيد خلال الموسم من خلال صيدهم لأنواع طيور أو حيوانات محمية ممنوع صيدها، او من خلال تخطيهم لأعداد الطرائد المسموح بصيدها خلال رحلة الصيد الواحدة، او قد قاموا بممارسة الصيد بواسطة الشباك والاشراك والانواع الكاشفة أو غيرها من وسائل الصيد الممنوعة ".

وختم وزير البيئة مؤكداً " الالتزام بتعهد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ بداية عهده بإعلان معاهدة سلام بين الانسان والطبيعة وبالحفاظ على الطيور المقيمة وحماية الطيور المهاجرة وخصوصاً أنواع الطيور الآيلة الى الانقراض".