صواريخ ذكية موجهة بالليزر من الولايات المتحدة الى لبنان

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صدر عن السفارة الاميركية في بيروت البيان التالي:

"الولايات المتحدة تقدم صواريخ ذكية موجهة بالليزرAdvanced Precision Kill Weapon System (APKWS) الى الجيش اللبناني

يسرّ الولايات المتحدة أن تعلن اليوم عن تسليم الجيش اللبناني شحنة من الصواريخ الذكية المتطورة الدقيقة الموجهة بالليزرSystem (APKWS) Advanced Precision Kill Weapon.

تقدر قيمة هذه الصواريخ بأكثر من 16 مليون دولار. هذه الصواريخ الموجهة بالليزر، تمثل مكونا رئيسيا لطائرة A-29 Super Tucano الجديدة التابعة للقوات الجوية اللبنانية .

إن تسليم هذه الشحنة اليوم يعبّرعن التزام حكومة الولايات المتحدة الثابت والحازم بدعم الجيش اللبناني بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان.

قامت الولايات المتحدة منذ العام 2005، بإستثمار أكثر من ملياري دولار في شراكتها القوية مع الجيش اللبناني".