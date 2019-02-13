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باسيل التقى 3 سفراء ونصري خوري.. رامبلينغ: نحرص على التزام الحكومة الجديدة بسياسة النأي بالنفس وبقرارات مجلس الأمن

13
FEBRUARY
2019
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سفير بريطانيا كريس رامبلينغ الذي قال بعد اللقاء: "عقدنا لقاء ايجابيا جدا، وقد سلمت الوزير باسيل رسالة من وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، وهنأته بتشكيل الحكومة الجديدة وبتعيينه من جديد وزيرا للخارجية"، معتبرا ان تشكيلها "خطوة هامة لاستقرار لبنان وازدهار اقتصاده".

 

اضاف: "توافقنا على ان العلاقات الثنائية اليوم أقوى من أي وقت مضى، في ضوء المساهمة التي تقدمها المملكة المتحدة والتي تبلغ مئتي مليون دولار اميركي، كما نخطط لزيادة المساعدة في مجال التنمية الاقتصادية، لا سيما في توفير ما قيمته 19 مليون دولار أميركي لدعم الاقتصاد من خلال المزيد من الاموال البريطانية. ولتحقيق ما نطمح اليه نرحب بالتزام الحكومة اللبنانية بالقيام بالاصلاحات اللازمة الموثوق بها والتي سيكون لها التأثيرات المرجوة اقتصاديا".

 

وتابع: "بحثنا ايضا في تحديات الوضع بالمنطقة وتأثيراته على لبنان، لا سيما العبء الكبير في استضافة لبنان للنازحين السوريين، وستواصل المملكة المتحدة دعمه في هذا الاطار، كما ستواصل دعمها لسيادة لبنان واستقراره من خلال المساعدات وعبر القنوات الديبلوماسية، ونحرص بشكل خاص على التزام الحكومة الجديدة بسياسة النأي بالنفس والالتزام بأحكام جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بلبنان، بما في ذلك القرارين 1559 و1701".

 

نصري خوري
واستقبل باسيل، الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني - السوري نصري خوري.

 

سفيرا الاردن والهند
كما التقى على التوالي سفير الأردن نبيل المصاروه ثم السفير الهندي سانجيف آرورا لمناسبة انتهاء مهامهما الديبلوماسية في لبنان.

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