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الموفد الملكي السعودي نقل الى رئيس الجمهورية تهاني الملك سلمان وولي العهد بتشكيل الحكومة الجديدة

13
FEBRUARY
2019
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الرئيس عون بحث في سبل تفعيل الاتفاقات الثنائية لتعزيز التعاون 
 
العلولا اكد وقوف السعودية الى جانب لبنان ومساعدته في المجالات كافة
 
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في العاشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الموفد الملكي السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، في حضور السفير السعودي في بيروت السفير وليد عبد الله البخاري. وخلال اللقاء نقل المستشار العلولا الى رئيس الجمهورية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان، وتهانيهما بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، واكد الموفد الملكي وقوف السعودية الى جانب لبنان ومساعدته في المجالات كافة بهدف تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين.
 
وحمّل الرئيس عون المستشار العلولا تحياته الى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، مؤكدا حرص لبنان على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة. وتم خلال اللقاء التداول في سبل تفعيل الاتفاقات الثنائية بين البلدين بهدف تنمية العلاقات بينهما. وتطرق البحث الى الاقتراح الرئاسي اللبناني بانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" والاتصالات التي قطعها لبنان لتوفير التأييد العربي والدولي لها.
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