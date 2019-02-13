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توقيف 3 لبنانيين نفذوا سرقاتهم في المكلس وجونية والنقّاش

13
FEBRUARY
2019
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أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:


نشر مؤخراً أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة شخص أثناء تنفيذه وآخرين إحدى السرقات في محلة الجديدة، مهدداً البائع بواسطة سكين شفرة "كاتر" على عنقه.


نتيجةً للتحريات والاستقصاءات والمتابعة، وبناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنت المفرزة المذكورة من تحديد مكان إقامته، فقامت قوة بمداهمة منزله في محلة عين الرمانة، وتوقيفه بتاريخ 10/2/2019، ويدعى:


_ ح. س. (مواليد عام ۱۹۹۱ لبناني)


بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليات سرقة من داخل محال تجارية في مناطق: المكلس وجونية والنقّاش و"كارفور" - الحازمية، وذلك بالاشتراك مع كل من:


- ج. هـ. (مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني)


- ع. ق. (مواليد عام 1975، لبنانية)


بنتيجة المتابعة، تم توقيفهما في محلة تحويطة فرن الشباك، وضُبط مع: _ ج. هـ. دراجة آلية من دون أوراق ثبوتية، وتبيّن انه مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم مخدرات، كما تبيّن أن جميعهم من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وسلب ومخدرات.


لذلك تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهم بناءً على إشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهم وتعرفوا إليهم، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة في ثكنة الرائد الشهيد بيار غاوي - فرن الشبّاك، أو الاتصال على الرقم: 292923/01 تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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