عناوين الصحف ليوم الاثنين 28 كانون الثاني 2019

الأخبار
معركة قواعد الاشتباك
فرنسا تكذب: لن نطلق جورج عبد الله
أسبوع الحسم الحكومي: التأليف أو الاعتذار؟
الحرب العالمية على فنزويلا: أوروبا تلتزم أوامر أميركا
البناء
حوار الأمين العام لحزب الله على قناة الميادين يتحوّل حدثاً إقليمياً ودولياً... رغم محاولات الإنكار
نصرالله: جاهزون للجليل وصواريخنا الدقيقة كافية... والخطأ الإسرائيلي سيشعل حرباً
الحريري يتمسّك بحكومة 8 - 10 - 12... وبعبدا تردّ أن الثلاث عشرات كذبة
الجمهورية
أسبوع حسم ضبابي يلفه الصمت
فرنسا إلسرائيل: لا تهاجمي لبنان قبل الحكومة
أخطر الحروب تلك التي لا يريدها أحد
رسالة نصرالله مثلثة الأضلع
اللواء
خيارات الحسم: تشكيلة إلى بعبدا ثم الإعتكاف أو الإعتذار
الحريري يلتقي باسيل ليلاً بعد عودتهما.. ولودريان يُطالِب إسرائيل بعدم الإعتداء قبل الحكومة!؟
موسكو: على اتفاقية أضنة حماية وحدة سوريا
قمة مصرية - فرنسية اليوم لتعزيز الشراكة
L'Orient-Le Jour
Gouvernement : non content de bloquer la situation, le Hezbollah appelle... à la prière
The Daily Star
Cabinet crisis enters ‘decisive’ week