أسرار الصحف ليوم الاثنين 28 كانون الثاني 2019

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البناء

قرأت مصادر متابعة للوضع في فنزويلا في الكلام الأميركي عن التحذير من قيام حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بإجراءات ضدّ المعارضة وزعيم الإنقلاب المدعوم من واشنطن تعبيراً عن الفشل في شق الجيش، وكان ظهور الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن في تسجيل يعلن انشقاقه عن الجيش تعبيراً عن الإفلاس لأنّ من لديه تأييد ضباط فاعلين في الجيش لا يلجأ إلى ملحق عسكري يختبئ في واشنطن.

الجمهورية

قال أحد أعضاء لقاء "حديث النعمة" في الحياة السياسية إن كل ما يُطرح من أفكار لمعالجة أزمة دستورية سائدة مضيعة للوقت لأن أوان المعالجات لم يحن بعد.

أبدى عدد من السفراء العرب والأجانب عدم إرتياحهم الى تحرّك أحد السفراء على الصعيد الاجتماعي.

عُقد إجتماع بعيد من الأضواء بين وزير خارجية دولة عربية وخمس شخصيات سياسية وأمنية لبنانية في منزل سفير هذه الدولة في لبنان.

اللواء

غمز

تبين أن المكتبة الوطنية العامة التي تم افتتاحها مؤخراً تعاني من فراغ إداري بسبب عدم تعيين الموظفين اللازمين لتسيير العمل فيها، بحجة عدم توفر الاعتمادات المالية!

همس

تمّ تبادل «رسائل واضحة» بين حليفين لدودين، لتطويق التباين الحاصل بينهما في عدد من الملفات الداخلية، وفي مقدمتها الملف الحكومي!

لغز

ينوي نائب في تكتل نيابي بارز إعادة النظر بوجوده في التكتل بعد خلافات متراكمة مع أعضاء مقرّبين من رئيس التكتل!

المستقبل

يقال إن ديبلوماسيين غربيين نقلوا عن مسؤول أميركي قوله إنه بالنسبة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هناك فارق بين الملف الإيراني والملف السوري بحيث أن الأول استراتيجي والثاني ليس كذلك.