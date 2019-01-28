الرياشي يوضح: مقدمة الجديد مبنية على مصدر غير دقيق

A + A -

نشر وزير الاعلام ملحم الرياشي على حسابه على تويتر التوضيح الآتي:" ما ذكرته مقدمة "الجديد" مبني على مصدر غير دقيق أو باحث عن دور، لان كلام الوزير باسيل معي في غداء القمة العربية كان مجرد مزاح وبحضور الرئيس السنيورة والوزير رائد خوري والنائب اليأس بو صعب وأنا أجبت بالأسلوب نفسه وقلت له:" ليك شو رأيك (...) كمان؟! فضحك الجميع، ثم أردفت"طيب ، بعرضا على الحكيم اذا بتعطونا الخارجية والداخلية والدفاع".

( في الواقع لم أكلف نفسي حتى في إطلاع الحكيم على ما قيل وقال، لأني أميز جيدا ، على الأقل، بين الجد وبين المزاح).