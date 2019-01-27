ماذا حصل في عين التينة؟

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هرج ومرج في عين التينة، مواطن يطلب مقابلة الرئيس بري والا يحرق نفسه:



فيديو متداول بين الناشطين تحت عنوان لا نأسف لازعاجكم... منتابع سوا مضمونو:



إنقاذ كلب مسجون في صندوق خشبي يبعد متراً واحداً عن البحر في خلال العاصفة ميريام بمؤازرة من مخفر صيدا القديمة بعد إتصال من جمعية الرفق بالحيوان ونقلاً عن P.A.W... فيديو نشرتو قوى الامن:



أصيب ما لا يقل عن 12 شخص كانوا على متن طائرة في تركيا بعدما هب اعصار شديد على منطقة المطار. ونشر مسافرون كانوا ينتظرون في مطار انطاليا الدولي لقطات للعاصفة على مواقع التواصل: