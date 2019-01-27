الصحافة اللبنانية تفقد علماً من أعلامها. ادمون صعب في ذمة الله

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في زمن الاقلام المرتهنة ، والافكار العجاف ، ورؤيا الضبابية كان ادمون صعب ، رقما استثنائيا في الحضور والمضمون . فالصحافي الذي شق الدرب متخطيا كل الصعاب ، عرف كيف يكسب رهان الدقة ويتحول الى عنوان للصدق ،حتى باتت مقالاته خارطة طريق يستشف منها الللبنانيون سير شؤون بلادهم قبل ان يرحل صباحا تاركا لبنان الصغير على حافة هاوية سياسية كبرى فيما لم تصفو النيات .

وُلِد إدمون صعب عام 1940 ببلدة معلقة، زحلة، حيث اكمل علومه الثانوية في الكلية الشرقية .

ادمون صعب الذي احب القلم ودهاليز السياسة ترك المدرسة باكراً ليلتحق بسوق العمل . في جامعة القديس يوسف درس الحقوق، وانتسب إلى جريدة "النهار" في العام نفسه. فكان طالباً خلال النهار، ورئيساً لقسم التصحيح في الجريدة خلال الليل. وهو نال على إجازتين في الحقوق، فرنسية من جامعة ليون، واللبنانية من الجامعة اللبنانية القديس يوسف آنذاك.

كما لمبادئه كان ادمون صعب وفيا لصحيفة النهار حيث عمل ما يزيد عن 45 سنة متدرجا في مسؤوليات الصحافية التي تولاها و منها رئيس قسم الشباب والطلاب، سكرتير تحرير القسم المحلي، نائب لمدير التحرير، رئيس القسم الاقتصادي والمالي ومدير تحرير الملحق الذي يحمل هذا الاسم، فمدير تحرير النهار العربي والدولي، الذي صدر عام 1978 من باريس كما اأدار دار النهار لنشر الكتب عام 1985.

ادمون صعب واظب على كتابة مقالة أسبوعية في صفحة الرأي في "النهار" قرابة 15 عاماً، قبل أن يدعوه الأستاذ طلال سلمان إلى كتابة مقالة سياسية أسبوعية في الصفحة الأولى من "السفير" . كبير الصحافيين ادمون صعب لم يقصّر في اطلالاته الاعلامية واضعا اللبنانيين في اجواء ما يدور في البلاد ومطمئنا اياهم الى ان الغد ومهما تأخر مشرق . هذا الصحافي الذي ايقن الكثير وواكب تطورات الساحة اللبنانية توجه في العاشر من ايار 2017 بكتاب مفتوح الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الصديق و رفيق النضال دعاه فيه الى المبادرة بسرعة والتحرك . . .

هذا وتقام الصلاة لراحة نفسه في كاتدرائية مار مارون كسارة الساعة الثالثة من الثلثاء 29 كانون الثاني.