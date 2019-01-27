التيار والحزب يقاطعان انتخابات رابطة التعليم المهني والتقني والقوات والمردة وأمل في خندق واحد

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بعد الجامعة اللبنانية، ها هو الخلل في التوازن الطائفي ينخر مجددا في القطاع التربوي. فعلى عكس التوافق بين معظم القوى السياسية في انتخابات رابطة التعليم الثانوي، قرر التيار الوطني الحر الانسحاب من انتخابات رابطة التعليم المهني والتقني معلنا في بيان ان الاسباب ميثاقية بنيوية ودعمه بالانسحاب حزب الله متجاوزا ما يعرف بالثنائية الشيعية بعد فشل مساعي التوافق.



فوفقا للنظام الداخلي للتعليم المهني والتقني توزع المقاعد طائفيا على الشكل التالي:



7 أقلّه للمسيحيين تختارها القوى المسيحية



9 للمسلمين



بالمبدأ العام كانت تقسم المقاعد على الشكل التالي انعكاسا لصحة التمثيل:



4 مقاعد للتيار الوطني الحر



2 للقوات اللبنانية



1 للمردة.



لكن الوطني الحر تفاجأ بقلب الطاولة على النظام الداخلي و الاعراف بعد استمرار المفاوضات حتى ليل امس بحسب مسؤول المكتب التربوي



القوات تتهم التيار بالخروج عن الاتفاق و بزعزعة بالتوازنات بعد انسحاب احد مرشحيه لكن النتائج بحد ذاتها تعكس واقعا. فقد ارست التحالفات بين حركة أمل والقوات اللبنانية وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي النتائج التالية: