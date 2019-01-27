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الجانب الاسرائيلي تابع بحذر شديد خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله

27
JANUARY
2019
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"يشعر بالإحراج الشديد إزاء نجاح عملية "درع الشمال" للجيش الإسرائيلي . هكذا علّق رئيس الوزراء الاسرائيلي على كلام امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. في وقت ابقى حزب الله الغموض حول تاريخ انشاء الانفاق، زعم نتنياهو ان نجاحاً باهراً حققه الجيش الاسرائيلي خلال عملية درع الشمال وهو تجريد حزب الله خلال ستة اسابيع من سلاحه الاستراتيجي عبر تدمير ستة انفاق هجومية عابرة للحدود بحسب المزاعم الاسرائيلية. 

وتابع نتنياهو أن موضوعا آخر يحرج نصر الله أيضا هو التحديات المالية المتزايدة التي يواجهها حزب الله نتيجة العقوبات الاميركية على إيران، معتبرا أن ذلك "يلحق أضرارا ملموسة بتمويل إيران لعملائها وبالدرجة الأولى حزب الله" على حد تعبيره

تزامناً ، رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست اعلن انه من الممكن وجود أنفاق إضافية لحزب الله على الحدود الشمالية لم يكشفها الجيش الاسرائيلي بعد. 

ويرى المراقبون ان التصريحات الاسرائيلية أتت في اطار خشية العدو من حتمية وجود خطط لدى حزب الله لدخول منطقة الجليل كما اعلن صراحةً الامين العام لحزب الله السيد نصر الله الذي هدد أبيب برد قاس على أي هجوم ضد لبنان.

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