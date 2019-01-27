في كلام السيد نصرالله ان محور المقاومة ينتصر ومحور المقاولة ينكسر .

A + A -

في حوار الساعات الثلاث واكثر , لم يٌكثر السيد نصرالله من الحديث عن الداخل اللبناني لكن ما قاله يغني عن الاسهاب والخوض في الاسباب بانتظار يوم الحساب . تكفي اشارته الى عدوان تموز 2006 وما سبقه وما رافقه وما تلاه ويشهد الويكيليكس على ذلك . كلام عار من وراء الستار ومواقف غار في وضح النهار . سمى الفرسان الذين ما بدلوا تبديلا ولم يأت على ذكر الغزلان الذين اطلقوا سيقانهم للريح والخذلان . ميّز بين السيوف المتحفزة والخناجر المتربصة . تحدث السيد قليلا عن الداخل لكنه قال الكثير . المهم والاساسي في ما اراد السيد نصرالله ايضاحه داخليا هو التقدير والوفاء للرئيس عون والثناء على مواقف الوزير جبران باسيل . السيد الذي لا يوفره تيار المستقبل وجمهور التيار انتقادا وتهجما في اي مناسبة وفي كل مناسبة , لم يوفر كلاما ايجابيا الا وقاله عن سعد الحريري وعندما يقول السيد نصرالله ان الحريري يسعى لتدوير الزوايا فهذه رسالة ايجابية ولفتة تقديرية لا ينتظر السيد شكورا عليها . الهم الداخلي بدا طاغيا في الوقت الذي خصصه السيد للشأن اللبناني : هذه المرة وبالفم الملآن اكد ان لا نية ولا توجه لتعديل الطائف او تحقيق المثالثة او الغاء المناصفة او الانتقال الى مؤتمر تأسيسي فٌهم منه على غير محمله منذ 7 اعوام .

السيد نصرالله اعطى رأيا مغايرا وتقييما مختلفا لما توقعه منه كثيرون في الحوار غير المسبوق الذي اجرته معه الزميلة الميادين , اذ كان تقييمه ايجابيا للقمة لجهة تظهير الموقف اللبناني الحازم والمتماسك في الموضوع السوري ميدانا ونزوحا وسياسة مشيدا بموقف رئيس البلاد ووزير الخارجية . السيد الذي ظهر في موقع المستعد لكل شيء حفاظا على الاستقرار الداخلي سياسيا وامنيا وميثاقيا لم يبد اي اشارة مؤكدة او ملموسة في الموضوع الحكومي وعندما يرفع يديه بالدعاء للحكومة فذلك يعني ان التأليف ينتظر اعجوبة تنقل الحكومة من الاعجاز الى الانجاز .

في موضوع الانفاق زاد السيد على الغموض غموضا . كان صمته بناء لثلاثة اشهر وكان غموضه بناء لثلاث ساعات من الحوار . انتظره الاسرائيليون مسمرين مشدودين شاخصين الى الشاشة الصغيرة فكانت خيبتهم كبيرة . جارى السيد نصرالله نتنياهو في خروجه الى الضوء واعلانه عن الانفاق والصواريخ وضرب دمشق للمرة الاولى منذ سنوات . فكان ان اعلن السيد عن حقيقة امتلاك المقاومة للصواريخ ذات التقنية الدقيقة القادرة على اصابة اهداف محددة الامر الذي زاد في البلبلة الاسرائيلية وفي الخوف . المعادلة واضحة : توازن الرعب لم يعد مجرد تحليل واقاويل في الحرب المقبلة .

الكلام البارز للسيد نصرالله عن سوريا وما بعد الحرب فيها لخصته معادلة تطرح نفسها على العرب المنقسمين بين مٌقدم ومٌحجم بين مٌقبل ومٌدبر . كشف السيد ان تقييما خليجيا خلص الى ان الخطر التركي على العرب ادهى من الخطر الايراني لذا يتهافت الخليجيون على سوريا لمنع تركيا وليس ايران من الاستئثار باعادة الاعمار وتثبيت الاستقرار .

في كلام السيد نصرالله ان محور المقاومة ينتصر ومحور المقاولة ينكسر .