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التيار الوطني الحرّ في"يوم استراليا" يُكرّم لبنان المغترب في السياسة الصحة والأدب

27
JANUARY
2019
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 يحتفل الأستراليون بعيدهم الوطني"يوم استراليا" في ال٢٦ من كانون الثاني من كل عام.

يجتمع سكان استراليا في هذا النهار مستحضرين الماضي حين استوطن المهاجرين الأوائل البلاد وعملوا جاهدين ببنائها وجعلها دولة حديثة يسهل العيش فيها. من أهمهم نذكر المهاجر اللبناني الذي ساهم بشكل كبير بهذه النهضة والعمران.
وكعادته ينظم التيار الوطني الحر في سيدني احتفالاً يليق بالمناسبة الكبرى يُكرَّم من خلاله كلّ من ترك بصمة ابداع على أرض هذه البلاد وأغناها من أبناء الجالية اللبنانية.
أماّ اللافت في هذا الإحتفال أنّه أتمّ سنته ال٢١ في تسليط الضوء على المغترب اللبناني العامل المتميّز الكفوء في شتّى المجالات حيث كانت الأوسمة في "australia day ٢٠١٩”على الشكل التالي:
- البروفسور راي الحايك
- الوزيرة مرلين كيروز
- الأديب البير وهبه
قدّمت الحفل السيدة كلودين منصور جرمانوس نائبة المنسق الفدرالي في التيار الوطني الحرّ-اوستراليا.
حضر الحفل:
- السيد دايفيد كلارك، السكرتير البرلماني لشؤون العدل ، ممثلاً السيدة Gladys Berejiklian ،
- السيدة جوليا فين عضو البرلمان عن جرانفيل ، والأمين البرلماني لحكومة الظل ممثلة النائب مايكل دالي نائب وزعيم المعارضة في ولاية نيو ساوث ويلز.
- السيد جهاد ديب ، عضو البرلمان عن لاكمبا ووزير التعليم في حكومة الظل.
- الدكتور جيف لي ، عضو البرلمان عن باراماتا.
- السيدة مارلين كيروز ، عضو البرلمان عن كوروروايت ، ووزير شؤون المستهلكين في فيكتوريا ، ولجنة الألعاب والمشروبات ، ووزير تطوير الضواحي.
- سعادة القنصل السيد شربل معكرون قنصل لبنان العام في سيدني.
- النائب الأبرشي المونسينيور مارسيلينو يوسف ممثلاً صاحب السيادة المطران انطوان شربل طربيه.
- السيد كين حبق، السفير الرسمي "ليوم استراليا".
- رئيس بلدية كامبرلاند السيد غريغ كامينغ.
- رئيس بلدية باراماتا السيد أندرو ويلسون.
- السيدة تينا عياد نائب رئيس بلدية ليفيربول ممثلة رئيس البلدية ويندي ويلير.
- عضو مجلس بلدية كانتربري-بانكستاون السيد بلال الحايك ممثلاً رئيس البلدية السيد خال عصفور.
- عضو مجلس بلدية كامبرلاند السيد توم زريقه.
- نائب رئيس البلدية علي كرنيب ممثلاً السيدة ويندي وولر عمدة مدينة ليفربول.
- عضو مجلس الشيوخ ميشيل غارراد ، نائب عمدة مدينة باراماتا.
- المراقب داريل جوبسون قائد شرطة منطقة كمبرلاند.
- عضو بلدية رايد سركيس يادلين.
- عضو بلدية ماريكفيل سام إسكندر.
- أعضاء بلدية باكستاون راشيل حريقة وناديا صالح.
- مديرة عام مستشفى Northside group wentworthville السيدة تراسي ستوبو.
- القوات اللبنانية.
- تيار المستقبل.
- حركة الاستقلال.
- حركة أمل.
- الكتائب اللبنانية.
- حزب الأحرار.
- تيار المردة.
- السيد محمد شمص عضو جمعية المشاريع الإسلامية الخيرية.
- المجلس الماروني في استراليا.
- المجلس الكاثوليكي الماروني.
- الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.
- المجلس الوطني اللبناني الأسترالي.
- مجلس الجالية اللبنانية.
- جمعية زحلة.
- جمعية العرقوب.
- جمعية مرياطة .
- المنسق الفدرالي في التيار (UALM) السيد شربل راضي.
- عضو المجلس الوطني في التيار الوطني الحرّ السيد طوني طوق.
- السيد مارون خوري منسق التيار (ualm)في ولاية فيكتوريا.
- السيد روبير بخعازي.
- الدكتور طوني رزق منسق تيار سيدني.
- ممثلين عن وكالات الإعلام والصحف اللبنانية والراديو: الوكالة الوطنية- النهار- الأنوار- التلغراف- المستقبل- الغربة- س بي س-صوت الغد- 2Me وحشد من كوادر ومحبي ال-UALM.(التيار الوطني الحر في أستراليا ).
افتتح الحفل رئيس بلدية كامبرلاند السيد غريغ كامينغ وبعدها كانت كلمة ترحيبية لمنسق التيار في سيدني الدكتور طوني رزق.
وبعدالخطابات سلَّمَ مساعد أمين سر التيار الوطني الحر في هيئة سدني ميشال نخول ال-"Australia Day Pin" لسفير"يوم أستراليا "السيد كين حبق الذي ألقى كلمة بالمناسبة، وإنضم إلى السفير على المسرح كل من السيد طوني طوق عضو المجلس الوطني في التيار عن استراليا، السيد شربل راضي المنسق الفدرالي في التيار، و السيد دايفيد كلارك ممثلاً رئيسة حكومة نيو ساوس وايلز لتسليم الجوائز للمكرّمين.
كرِّمِ البروفيسور راي الحايك الذي عرّفت عنه السيدة جازمين ديب عن كونه قدوة في التعليم العالي و الرعاية الصحية.
وفي السياسة تفرّدت الوزيرة مارلين كيروز في ولاية فكتوريا معرّفاً عنها السيد روبير بخعازي.
اما جائزة " يوم استراليا" عن الثقافة والتعليم قُدّمت للأديب البير وهبه الذي عرّف عنه الشاعر فؤاد نعمان الخوري.
وبعدها عرّفت أمينة الصندوق في التيار السيدة ماغي نخول عن مستشفى Northside group wentworthville.
وفي نهاية الإحتفال قدّم منسق التيار الوطني الحرّ في سيدني الدكتور طوني رزق شيكاً باسم الualm لمدير عام مستشفى Northside group wentworthville السيدة تراسي ستوبو.
مع أطيب التمنيات للجميع.
التيار الوطني الحرّ UALM .

يحتفل الأستراليون بعيدهم الوطني"يوم استراليا" في ال٢٦ من كانون الثاني من كل عام.
يجتمع سكان استراليا في هذا النهار مستحضرين الماضي حين استوطن المهاجرين الأوائل البلاد وعملوا جاهدين ببنائها وجعلها دولة حديثة يسهل العيش فيها. من أهمهم نذكر المهاجر اللبناني الذي ساهم بشكل كبير بهذه النهضة والعمران.
وكعادته ينظم التيار الوطني الحر في سيدني احتفالاً يليق بالمناسبة الكبرى يُكرَّم من خلاله كلّ من ترك بصمة ابداع على أرض هذه البلاد وأغناها من أبناء الجالية اللبنانية.
أماّ اللافت في هذا الإحتفال أنّه أتمّ سنته ال٢١ في تسليط الضوء على المغترب اللبناني العامل المتميّز الكفوء في شتّى المجالات حيث كانت الأوسمة في "australia day ٢٠١٩”على الشكل التالي:
- البروفسور راي الحايك
- الوزيرة مرلين كيروز
- الأديب البير وهبه
قدّمت الحفل السيدة كلودين منصور جرمانوس نائبة المنسق الفدرالي في التيار الوطني الحرّ-اوستراليا.
حضر الحفل:
- السيد دايفيد كلارك، السكرتير البرلماني لشؤون العدل ، ممثلاً السيدة Gladys Berejiklian ،
- السيدة جوليا فين عضو البرلمان عن جرانفيل ، والأمين البرلماني لحكومة الظل ممثلة النائب مايكل دالي نائب وزعيم المعارضة في ولاية نيو ساوث ويلز.
- السيد جهاد ديب ، عضو البرلمان عن لاكمبا ووزير التعليم في حكومة الظل.
- الدكتور جيف لي ، عضو البرلمان عن باراماتا.
- السيدة مارلين كيروز ، عضو البرلمان عن كوروروايت ، ووزير شؤون المستهلكين في فيكتوريا ، ولجنة الألعاب والمشروبات ، ووزير تطوير الضواحي.
- سعادة القنصل السيد شربل معكرون قنصل لبنان العام في سيدني.
- النائب الأبرشي المونسينيور مارسيلينو يوسف ممثلاً صاحب السيادة المطران انطوان شربل طربيه.
- السيد كين حبق، السفير الرسمي "ليوم استراليا".
- رئيس بلدية كامبرلاند السيد غريغ كامينغ.
- رئيس بلدية باراماتا السيد أندرو ويلسون.
- السيدة تينا عياد نائب رئيس بلدية ليفيربول ممثلة رئيس البلدية ويندي ويلير.
- عضو مجلس بلدية كانتربري-بانكستاون السيد بلال الحايك ممثلاً رئيس البلدية السيد خال عصفور.
- عضو مجلس بلدية كامبرلاند السيد توم زريقه.
- نائب رئيس البلدية علي كرنيب ممثلاً السيدة ويندي وولر عمدة مدينة ليفربول.
- عضو مجلس الشيوخ ميشيل غارراد ، نائب عمدة مدينة باراماتا.
- المراقب داريل جوبسون قائد شرطة منطقة كمبرلاند.
- عضو بلدية رايد سركيس يادلين.
- عضو بلدية ماريكفيل سام إسكندر.
- أعضاء بلدية باكستاون راشيل حريقة وناديا صالح.
- مديرة عام مستشفى Northside group wentworthville السيدة تراسي ستوبو.
- القوات اللبنانية.
- تيار المستقبل.
- حركة الاستقلال.
- حركة أمل.
- الكتائب اللبنانية.
- حزب الأحرار.
- تيار المردة.
- السيد محمد شمص عضو جمعية المشاريع الإسلامية الخيرية.
- المجلس الماروني في استراليا.
- المجلس الكاثوليكي الماروني.
- الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.
- المجلس الوطني اللبناني الأسترالي.
- مجلس الجالية اللبنانية.
- جمعية زحلة.
- جمعية العرقوب.
- جمعية مرياطة .
- المنسق الفدرالي في التيار (UALM) السيد شربل راضي.
- عضو المجلس الوطني في التيار الوطني الحرّ السيد طوني طوق.
- السيد مارون خوري منسق التيار (ualm)في ولاية فيكتوريا.
- السيد روبير بخعازي.
- الدكتور طوني رزق منسق تيار سيدني.
- ممثلين عن وكالات الإعلام والصحف اللبنانية والراديو: الوكالة الوطنية- النهار- الأنوار- التلغراف- المستقبل- الغربة- س بي س-صوت الغد- 2Me وحشد من كوادر ومحبي ال-UALM.(التيار الوطني الحر في أستراليا ).
افتتح الحفل رئيس بلدية كامبرلاند السيد غريغ كامينغ وبعدها كانت كلمة ترحيبية لمنسق التيار في سيدني الدكتور طوني رزق.
وبعدالخطابات سلَّمَ مساعد أمين سر التيار الوطني الحر في هيئة سدني ميشال نخول ال-"Australia Day Pin" لسفير"يوم أستراليا "السيد كين حبق الذي ألقى كلمة بالمناسبة، وإنضم إلى السفير على المسرح كل من السيد طوني طوق عضو المجلس الوطني في التيار عن استراليا، السيد شربل راضي المنسق الفدرالي في التيار، و السيد دايفيد كلارك ممثلاً رئيسة حكومة نيو ساوس وايلز لتسليم الجوائز للمكرّمين.
كرِّمِ البروفيسور راي الحايك الذي عرّفت عنه السيدة جازمين ديب عن كونه قدوة في التعليم العالي و الرعاية الصحية.
وفي السياسة تفرّدت الوزيرة مارلين كيروز في ولاية فكتوريا معرّفاً عنها السيد روبير بخعازي.
اما جائزة " يوم استراليا" عن الثقافة والتعليم قُدّمت للأديب البير وهبه الذي عرّف عنه الشاعر فؤاد نعمان الخوري.
وبعدها عرّفت أمينة الصندوق في التيار السيدة ماغي نخول عن مستشفى Northside group wentworthville.
وفي نهاية الإحتفال قدّم منسق التيار الوطني الحرّ في سيدني الدكتور طوني رزق شيكاً باسم الualm لمدير عام مستشفى Northside group wentworthville السيدة تراسي ستوبو.
مع أطيب التمنيات للجميع.
التيار الوطني الحرّ أستراليا UALM .

 

 

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