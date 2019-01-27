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في عكار.. ضربوا العاملة على رأسها بآلة حادة وسرقوا المنزل!

27
JANUARY
2019
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أعلنت قوى الأمن الداخلي، في بيان، أنه "حصلت في الآونة الأخيرة في بلدة ببنين – عكار وجوارها، عدّة عمليات سرقة، كان آخرها بتاريخ 22/1/2019، عندما أقدم ثلاثة اشخاص ملثّمين على الدخول - في وضح النهار - الى منزل المواطن م. ب. (مواليد عام 1941) الكائن في حي الجوهر - ببنين، وقاموا بضرب عاملة المنزل (اثيوبية الجنسية) بآلة حادة على رأسها وببعثرة محتويات المنزل وسرقة هاتف خلوي.
 
ونتيجةً للتحريات وعمليات الرصد، تمكنت دورية من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في الشمال- خلال فترة وجيزة، وبأقل من ثلاثة ساعات - من توقيف السارقين في البلدة المذكورة وهم:
 
ط. أ. (مواليد عام 1999، لبناني)
م. ط. (مواليد عام 1998، لبناني)
ح. ع. (مواليد عام 2001، لبناني)
 
وبالتحقيق معهم، اعترفوا بعملية السرقة وبضرب العاملة، وإخفاء الاقنعة والقفازات والخلوي المسروق وحربة، في محلة عين ببنين، حيث تم ضبطها.
 
كما اعترفوا بتعاطي مادة حشيشة الكيف، وتم الادعاء عليهم من قبل صاحب المنزل والعاملة المنزلية بجرم خرق حرمة المنزل وسرقة ومحاولة قتل.
 
وأحيل الموقوفون إلى مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الشمال، للتوسع بالتحقيق معهم، بالنسبة لتعاطي الحشيشة، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص".
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