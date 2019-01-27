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الثلوج تتساقط من جديد بداية الأسبوع

27
JANUARY
2019
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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300م وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليل الاثنين/فجر الثلاثاء لتلامس 1300متر. 
وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز حاليا جنوب غرب تركيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا. 
 
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد:غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1300 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليل الاحد/ فجرالاثنين ليصل الى 1200متر. 
الإثنين:غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي و ملحوظ بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300م وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليل الاثنين/فجر الثلاثاء لتلامس 1100متر. الثلاثاء:غائم صباحا مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع متر وما فوق، تنحسر الأمطار والثلوج بدءا من الظهر ليتحول الطقس الى غائم جزئيا. 
 
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 7 الى 20 درجة، فوق الجبال من 4 الى 12 درجة، في الداخل من 3 الى 14 درجة.
 
- كمية المتساقطات: المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم 
 
طرابلس: 0,0 ملم 454,2 ملم 807,6 ملم 494,0 ملم 
بيروت : 0,0 ملم 317,3 ملم 597,8 ملم 493,0 ملم 
الهرمل: 0,0 ملم 303,9 ملم 377,3 ملم 332,0 ملم
صور: 0,0 ملم / ملم 521,1 ملم / ملم
 
- الرياح السطحية: وجنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 45 كم/س. 
 
- الانقشاع: جيد الى متوسط 
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 بالمئة . 
 
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 17 درجة. 
 
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق .
 
- ساعة شروق الشمس:6,39 ساعة غروب الشمس:17,02 . 
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