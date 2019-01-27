التيار الوطني الحر يقاطع انتخابات رابطة التعليم المهني والتقني لاسباب ميثاقية وحزب الله يتضامن معه

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يعلن المكتب التربوي في التيار الوطني الحر مقاطعته لانتخابات رابطة التعليم المهني والتقني، وذلك لأسباب ميثاقية بنيوية تتعلّق بالتوازن الطائفي داخل الرابطة، بما يمس جوهر مفهوم العيش المشترك.

كما يهم المكتب أن يعلن أنه سيقوم بالقريب العاجل بفضح المستور، وبتفنيد كافة التفاصيل المتعلّقة بأسباب المقاطعة، خاصة عن بعض القوى التي اعتادت هضم الحقوق المسيحية منذ التسعينات، وصولاً إلى محاولتها تسمية المواقع المسيحية التي لا تمثل فيها شيئا، أو تلك القوى التي اعتادت بيع الحقوق بأبخس المواقع. كما ينوه المكتب بموقف التعبئة التربوية في حزب الله بالتضامن الى جانبه وعدم المشاركة في الانتخابات