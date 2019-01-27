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إجتماعات الحريري لم تسفر عن جديد

27
JANUARY
2019
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ما أن أعلن الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري الأربعاء الماضي إثر لقائه رئيس "الحزب التقدمي وليد جنبلاط، أنه "سأحسم قراري الأسبوع المقبل"، حتى أخذ بعض الفرقاء المعنيين بتأليف الحكومة، ومنهم أوساط "حزب الله" وحلفاؤه في "اللقاء التشاوري" للنواب السنة الستة، يردون التأخير إلى "مماطلة الرئيس المكلف" وإلى عدم الوضوح في نية تشكيلها وإلى عدم إقدام الحريري.

 


وإذ واكب هذه الاجتماعات التي يعقدها الحريري في العاصمة الفرنسية الوزير خوري، والوزير السابق الياس بو صعب، اللذين التقيا لغربلة نتائج اللقاءات التي عقدها الحريري، فإن المصادر المطلعة على الاجتماعات توقعت أن يعود الحريري إلى بيروت في الساعات المقبلة، من أجل متابعة جهوده، على أن يتوجها بلقاء الرئيس عون لتقويم المعطيات التي تجمعت لديه واتخاذ القرار المناسب في شأن الحكومة.

 

 

وفي انتظار تبيان ما حملته لقاءات باريس، قالت مصادر متابعة للاجتماعات التي عقدها الحريري في بيروت، واجتماعه الأول مع باسيل في العاصمة الفرنسية ل"الحياة" إنها "لم تسفر عن جديد.

 

لا خرق

وأضافت المصادر: "لا يمكن الحديث عن حصول خرق في جدار الأزمة حتى مساء أمس طالما تطرح مجددا أفكار قديمة لم تنجح. ويجب انتظار عودة الحريري".

 

ونفت المصادر ل"الحياة" التسريبات عن أن الحريري أعاد طرح مسألة تبديل الحقائب خلال لقائيه مع كل من رئيس البرلمان نبيه بري وجنبلاط، وأكدت أن الرئيس الحريري يعرف أجوبتهما على هذه الأفكار القديمة المتعلقة بتغيير الحقائب.

 

وذكرت المصادر إياها ل"الحياة"، في معرض نفيها التسريبات في هذا الشأن، أن الرئيس الحريري ليس في وارد التسبب بخلاف بين بري وجنبلاط، وهو يدرك جيدا أن جنبلاط ليس في وارد التنازل عن حقيبة الصناعة.

 

وشددت المصادر على أن الحريري بدوره ليس في وارد أي تنازلات جديدة تطلب منه، وسألت عماذا يتنازل بعدما قدم تضحيات كثيرة؟ واعتبرت أن "أي تنازل من قبل الحريري يعني أنه لم يعد رئيسا للحكومة".

الحياة
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