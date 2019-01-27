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"الميادين" تكشف كواليس لقائها بالسيد نصر الله

27
JANUARY
2019
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كشف مذيع قناة الميادين، الذي أجرى حوارا خاصا مع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني السيد حسن نصر الله، حقيقة ما أثير حول أن الحوار، الذي وصفه بـ"حوار العام" مسجل وليس حوارا مباشرا.

وقال غسان بن جدو، مذيع الميادين، إنه أجرى حوارا مباشرا، مع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، من مكان آمن في لبنان، مشيرا إلى أن هذا الحوار يفند الشائعات، التي أثارتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، والأخبار الكاذبة عن صحته.

 

ويأتي حوار نصر الله بعد غياب حوالي 3 أشهر عن الإعلام، وفقا لما ذكره مذيع قناة الميادين. ونشرت القناة حوار السيد نصر الله المباشر، الذي تحدث فيه عن العديد من القضايا، الإقليمية وتطرق إلى الوضع مع "إسرائيل".

 

وقال السيد حسن نصر الله، إن عملية درع الشمال التي قامت بها قوات الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان "والتي جاءت من أجل القضاء على أنفاق حزب الله المزعومة"، فشلت.

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