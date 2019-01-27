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الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المشاركين في "ليلة صفراء"

27
JANUARY
2019
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فادت وسائل إعلام فرنسية باستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد محتجي المشاركين في "ليلة صفراء" الذين تجمعوا في ميدان الجمهورية في باريس.

 

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، بعد أن أضرمت مجموعة من "السترات الصفراء"، النار في العديد من الدراجات النارية.

 

وشارك ما لا يقل عن 69 ألف شخص بمن فيهم 4 آلاف في العاصمة باريس، حسب بيانات رسمية صدرت عن وزارة الداخلية.

 

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن 84 ألف شخص شاركوا في احتجاجات "السترات الصفراء" السبت الماضي في عموم المدن الفرنسية.

 

ويتظاهر اليوم محتجو "السترات الصفراء" للسبت الحادي عشر على التوالي ضد الرئيس ماكرون بالرغم من الانقسامات بسبب خلاف بين زعيميهما إيريك درويه وبريسيلا لودوسكي.

 


وجاءت هذه الانقسامات مع إعلان انغريد لوفافاسور وهايك شاهينيان، وهما من المنضوين في "السترات الصفراء"، عن لائحة "تجمع مبادرة المواطنة" للانتخابات الأوروبية التي ستجرى في مايو المقبل.

 

وقالت لوفافاسور الجمعة إن "الهدف ليس الذهاب إلى بروكسل من أجل الذهاب، بل الاندماج في السياسة بشكل عام (...) الاندماج في النظام بدءا بالانتخابات الأولى".

 

ورد عليها زميلها ياسين بولايكي من مدينة ليون "إذا كانت حركة السترات الصفراء تشكك في النظام، وخصوصا ذاك الذي أقامته أوروبا، فهذا ليس من أجل أن تصبح جزءا منه".

روسيا اليوم
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