عازار ردا على الخليل: هل وجه رسالة واحدة إلى المعنيين الحقيقيين بإرساء الفساد والمتورطون هم الأقرب إليه؟

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رداً على عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل الذي اعتبر ان الفساد استفحل في بلدنا وأنه يبدأ من أقرب المقربين إلى قمة الهرم السياسي موجها رسالة الى الرئيس ميشال عون بأن يقول للمقربين منه كفى فساداً وإفساداً، غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب روجيه عازار على تويتر قائلاً: "قمة الوقاحة ان يتهمك من عايش تركيب منظومة الفساد وربما ساهم فيها، بالفساد. ماذا فعل سعادته لمنع تفشي الفساد طيلة السنوات التي كان فيها مسؤولاً ولا يزال؟ أو على الاقل هل وجه رسالة واحدة الى المعنيين الحقيقيين بإرساء الفساد والمتورطون هم الاقرب إليه؟"