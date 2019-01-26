مجلس قضاء مرجعيون- حاصبيا في التيار رداً على أنور الخليل: طيلة ٢٨ سنة لم تحرّكوا ساكنا خوفا على مقعدكم

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ردا على التصريح الاخير لعضو كتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل، صدر عن مجلس قضاء مرجعيون- حاصبيا في التيار الوطني الحر البيان التالي:

حضرة نائب الأمة منذ ١٩٩١ انور الخليل، اي منذ ان وقعت الدولة فريسة الفساد بعد الطائف، ونُهشت مقوماتها واموالها فكنتم بهذه المرحلة إمّا مشاركين وَإِمَّا شاهدين على الفساد طيلة ٢٨ سنة، حيث من المؤكّد انّكم لم تحرّكوا ساكنا خوفا على مقعدكم الذي كنتم وما زلتم تدفعون ثمن حجزه على اللائحة وكأنكم معجبون بمشاهدة الفساد الذي تعاينونه منذ ١٩٩١... حضرة النائب الخليل يهمنا إعلامك انّ المشهد الذي كنت تشاهده طيلة تلك الأعوام تغيّر منذ ان تغير المخرج وكاتب سيناريو بناء الوطن، بحيث اصبح المشهد الان مكافحة الفساد الذي يبدأ من توقيف الجمارك لشبكات المخدرات وضبط التهرب الجمركي، إلى المواجهة المفتوحة مع أصحاب المولدات المخالفين، إلى فضح وزارة الدفاع لاسعار الدواء في وزارة الصحة، الى طرد موظف فاسد في كازينو لبنان والى الكثير والكثير...

حضرة النائب المحترم، نحن اليوم في خضم الحرب على الفساد التي بدأت وستسقط في اطارها رؤوس الفساد كبيرة، ونأسف لما تبدونه من فقدان الذاكرة القريبة والبعيدة، ونعتبر بالتالي ان من العبث بمكان تذكيرك حتى بدقائق قليلة مضت...