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حفل تكريم لرئيس بلدية جديدة مرجعيون السيد أمال الحوراني في نادي ضباط اليرزة

26
JANUARY
2019
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أقام قائد الجيش العماد جوزاف عون، حفلَ تكريم لرئيس بلدية جديدة مرجعيون السيد أمال الحوراني وعقيلته السيدة ريما ونجله السيد وائل، لتقديمهم هبة مالية للجيش بقيمة 500 ألف دولار، وذلك في نادي ضباط اليرزة، بحضور عددٍ من الضباط.

ووجّه العماد عون الشكر إلى السيد الحوراني وعائلته، باسم كلّ جندي وعائلة شهيد، على الهبة التي عاد ريعها لعائلات الشهداء ومستوصفَي جزين وجبل لبنان في الطبابة العسكرية، وقال:"سلاحنا الأساسي في الجيش هو محبة اللبنانيين". ثم قدّم له درعاً تقديريةً.
من جهّته، اعتبر السيد الحوراني أنّ هذه التقدمة هي واجب على كلّ مواطن تجاه المؤسسة العسكرية، منوّهاً بما تقوم به من أجل لبنان واللبنانيين، وقال:"الجيش اللبناني هو كرامتنا وضمانتنا." ثم أعلن باسمه وباسم عقيلته ونجله، عن تقديم هبة مالية ثانية للجيش بقيمة 500 ألف دولار. وقد أعلن العماد عون أنّها ستكون للمساهمة في ترميم وإعادة تأهيل غرف العمليات الجراحية في المستشفى العسكري المركزي.

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