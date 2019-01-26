تدابير سير غدا بسبب تزفيت المسلك من ساحة عوكر باتجاه بيت الشعار

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"إلحاقا لبلاغنا السابق تستكمل بلدية ضبية تزفيت المسلك الممتد من ساحة عوكر صعودا باتجاه بيت الشعار، تقاطع ال Wooden bakery الكائن فوق السفارة الأميركية، وذلك اعتبارا من الساعة 7,30 من تاريخ 27/1/2019 ولحين الانتهاء.

تؤدي هذه الأعمال إلى تحويل السير القادم نزولا من بيت الشعار عند تقاطع Wooden bakery، باتجاه حارة البلانة ذوق الخراب، والسير المتجه صعودا من ساحة عوكر باتجاه طريق أوتيل رويال ذوق الخراب حارة البلانة بيت الشعار، أو طريق انطلياس المطيلب بيت الشعار.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".