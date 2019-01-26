المهم انهاء الملف الحكومي والحسم هذا الأسبوع.. والاّ...

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مقدمة نشرة أخبار الـotv:

الى ما وراء البحار انتقل الاهتمامُ اللبناني بالحكومة العتيدة. فبين بيروت وباريس حضر ملف التأليف ، والرئيس المكلّف بالتشكيل التقى رئيس التيار الوطني الحر في العاصمة الفرنسية، ثم رئيس حزب القوات اللبنانية في سياق استكمال التأليف وتركيب البازل الحكومي في الشهر التاسع على التكليف.... على أمل أن يُفضي المخاضُ هذه المرة، الى ولادة حكومته الثالثة.



عنوان الحكومة منتظَرٌ أن يحضر مساء اليوم في اطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في الوقت الذي تبقى خطوط التواصل مفتوحة بين المعنيين، منها المعلن، ومنها ما يبقى بعيداً من الإعلام. بينما المهم بحسب معلومات الotv، هو انهاء الملف والحسم هذا الأسبوع، على قاعدة عدالة التمثيل والتنازلات المتبادلة، والاّ...فالتيار الوطني الحرّ لن يبقى صابراً وصامتاً.



في الملف المالي، من المنتظر أن تحمل الأيام المقبلة تنفيذ المخرج القانوني الذي اتُفق عليه في بعبدا لتأمين استمرارية المرافق العامة وقدرة الدولة على الايفاء بالتزاماتها المالية. وعلى صعيد مكافحة الفساد، لاسيما المرتبط منها بمولدات الكهرباء، فوزارة الاقتصاد مستمرة في مسعاها لاعطاء كل ذي حقٍّ حقّه، بلا زيادة او نقصان...والاصلاح على هذا الصعيد سيتواصل. هي خطوات تؤكد أن الارادة متوافرة، والمطلوب، ان تتسع دائرة الساعين الى نقل الأمور مما هي عليه، الى ما يجب ان تكون عليه، الى ما يتطلّع اليه اللبنانيون، وتَتَطَلَبُهُ دولةُ المؤسسات.