وقفة عند مصب الأولي تأييدا لقرار وزير البيئة وقف مولدات تلوث مياه النهر

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نظمت جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا، وقفة تضامنية أمام مصب نهر الأولي، شمال صيدا، تأييدا لقرار وزارة البيئة، القاضي بحماية نهر الأولي من خلال وقف عمل مولدات كهربائية، في محطة بولس، كانت تلوث مياهه بزيوتها.

شارك في التحرك، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، رئيس جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا عضو المجلس البلدي كامل كزبر، المستشار القانوني في بلدية صيدا المحامي حسن شمس الدين، منسق تجمع المؤسسات الأهلية ماجد حمتو، نقيب الغواصين المحترفين في لبنان محمد السارجي، عضوالمجلس البلدي المهندس محمد البابا، رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة فضل الله حسونة، رئيس جمعية شباب الشرحبيل بن حسنة وليد السبع أعين، وأعضاء في الهيئة الإدارية للجمعية ومواطنون.

السعودي

وخلال الوقفة، تحدث السعودي فلفت إلى أن "المصبات والسواقي والانهر، كلها تصب في البحر، والمشكلة في أن البعض يستسهل إلقاء ما يلوث مياه النهر، غير عابئين بالعواقب".

وقال: "أشد على يد وزير البيئة طارق الخطيب، الذي يعمل جاهدا لمكافحة التلوث، ونقول له نحن معك".

وأعرب عن الفخر "بمساعدتنا لعاصمة لبنان بيروت، عبر جر مياه الأولي إليها، التي تصب في البحر، دون أن تستفيد منها صيدا أو غيرها من المناطق"، مشيرا إلى أن "المشروع يلحظ إنشاء خزان مياه مرتفع يغذي مدينة صيدا بواسطة الجاذبية، دون إستعمال مضخات".

وختم بالقول: "شكرا لوزارة البيئة، التي تعمل لحماية نهر الأولي من التلوث، لا سيما أن النهر يصب في البحر، والتلوث يصيبه أيضا".

كزبر

بدوره أعلن كزبر "أن الوقفة هي للتضامن ودعم قرار وزير البيئة، بإيقاف مولدات في محطة بولس، تلوث بزيوتها نهر الأولي، حيث تبين أنها السبب الرئيسي للتلوث".

أضاف: "نطلق صرخة بوجود رئيس البلدية من أجل استكمال عملية منع تلوث النهر، ليس فقط من المولدات، وإنما من كل تلوث يصب فيه". وإذ شدد على أهمية قرار وزير البيئة، طالب "باستكمال الخطوة لحماية النهر، مما يلقى فيه من المنتزهات والمطاعم وبعض المرافق، ومن بعض الأبنية القريبة".

وقال:"النهر يروي الاف الدونمات الزراعية، وهناك مشروع لنقل مياه الأولي إلى بيروت، فهل يعقل أن يكون هذاالنهر ملوثا، فيما تنقل مياهه إلى العاصمة؟".