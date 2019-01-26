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درغام تفقد أعمال تعزيل جرى نهر العويك: سنعمل مع وزارة الطاقة لرفع الضرر

26
JANUARY
2019
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تفقد نائب "تكتل لبنان القوي" أسعد درغام أعمال التنظيف التي تنفذها وزارة الطاقة والمياه في مجرى نهر العويك الذي يخترق مدينة حلبا، يرافقه رئيس بلدية حلبا السابق وصاحب "شركة ستون للتعهدات" سعيد الحلبي وعدد من الأهالي.
 
وتأتي الأشغال عقب ارتفاع صرخة المواطنين لمطالبة الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الطاقة والمياه، لتعزيل وتنظيف الأنهر في عكار التي تحولت الى بؤر للتلوث ونقل الأمراض، والى آفة على المواطنين القاطنين في البلدات التي تخترقها.
 
وإستمع درغام على شرح مفصل من الحلبي الذي أوضح "أن  نهر العويك يخترق عددا من البلدات وأهمها حلبا مركز المحافظة التي يخترقها بمسافة 7 كلم وصولا الى بلدة عرقا ـ  السمونية ويفيض على المنازل المحيطة ملحقا الأضرار بالمنازل المحيطة والأراضي الزراعية. كما توجه بالشكر من النائب درغام على متابعته للمشروع، داعيا وزارة الطاقة الى إستكماله خصوصا أن خطرا حقيقيا ناتجا عن النهر الذي يدخل أسفل الجسر وهو بحاجة الى حائط لعزل المياه".
 
من جهته أكد النائب درغام "أن وزارة الطاقة ستولي مجاري الأنهر في عكار الاهتمام اللازم لرفع الضرر عن الأهالي والمزارعين، ولتأمين شروط السلامة العامة والحفاظ على المارة الذين يعبرون الجسر، مؤكدا "أننا بدأنا بهذا الجزء من النهر لأنه يدخل ضمن الأكثر خطورة، خصوصا أن الحركة لافتة في تلك المنطقة".
 
ووعد درغام بمتابعة أعمال التعزيل الضرورية على طول مجرى النهر،"كما سنطلب من الوزارة ترميم الجسر الذي تظهر فيه التصدعات حفاظا على سلامة المواطنين والمارة".
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