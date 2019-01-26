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تويني: توقيع العقد مع الشركة الروسية خطوة جريئة واستراتيجية‎

26
JANUARY
2019
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أشار الوزير نقولا تويني إلى أن العقد الذي تم توقيعه بين معالي وزير الطاقة سيزار أبي خليل والشركة الروسية "روزنفت" التي رسيت عليها المناقصة لتخزين النفط في الشمال يُعد خطوة جريئة واستراتيجية في اعادة بناء قطاع الطاقة في لبنان بخاصةٍ ان معالي وزير الطاقة أشار إلى أن هناك محادثات مع العراق وسوريا لإعادة انعاش خط البترول مع العراق الذي يصل بين كركوك العراقية وضفاف البحر المتوسط في طرابلس.
 
وقال انه عند استكمال هذه الخطوات، سترتفع القيمة الاستراتيجية للشاطئ اللبناني وللشمال، ناهيك إلى أن تخزين المواد النفطية في لبنان يزيد القيمة التنافسية للدولة اللبنانية ويؤمن نوعاً من الأمن الاقتصادي الاستراتيجي في الطاقة.
 
وكان فوز الشركة الروسية قد جاء نتيجة تقديمها العرض الأفضل في المناقصة من الناحية المالية وهذا لا يلغي النتائج الجيوستراتيجية لهذا الفوز الذي توج العلاقات بين لبنان وروسيا. فوجود النفط في لبنان قيد الطلب هو ضمانة لنا وللبترول الروسي الذي سيصبح تصديره بشكل مباشر من المياه اللبنانية ممكناً.
 
ولفت الى ان وجود النفط الروسي في طرابلس يشكل أيضاً قوة دفع لعملية التنقيب في المياه البحرية اللبنانية بحيث تشارك شركة "نوفاتيك" الروسية إلى جانب شركتي "إيني" و"توتال". بالإضافة إلى أن هذا التخزين الاستراتيجي سيبعث في منطقة الشمال اللبناني حركة اقتصادية مضاعفة وسيُشرك اليد العاملة التقنية اللبنانية في هذه الحركة نظراً إلى أن ترميم المنشآت سيتم خلال 18 شهراً وهي فترة معقولة وسريعة بالنسبة إلى حجم الأعمال.
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