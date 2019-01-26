درغام: مستمرون بالتواصل مع مؤسسة الأمن الداخلي.. والتباين يحل ضمن الأطر القانونية

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علق نائب "تكتل لبنان القوي" أسعد درغام في بيان له، على الخبر الذي تداولته بعض وسائل الاعلام عن خلاف بين "التيار الوطني الحر" ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، فأكد أننا حريصون على مؤسسة الأمن الداخلي قيادة وضباطا ورتباء، ونشدد على عدم المس بسمعتها والتعرض لها بأي شكل من الأشكال.

ودعا درغام الى سحب الملف من التداول الاعلامي، مؤكدا على "ان التباين في وجهات النظر يحل عبر الحوار والتواصل الذي لم ينقطع على الاطلاق مع اللواء عثمان، حيث يتم التنسيق للتوصل الى صيغ مشتركة ضمن الأطر القانونية".



وأضاف: نحن حريصون على عمل ودور مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، خصوصا أن هناك بعض الملفات المهمة التي تحتاج الى انتجاية وتفعيل، منها ملف التطويع الذي نحن بأمس الحاجة اليه، والتشكيلات التي لم تحصل منذ العام 2004.