امّا الحسم هذا الاسبوع... والّا الوزير باسيل و "التيار" لن يبقوا ساكتين!

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افادت معلومات ال OTV انّ "لقاءات متواصلة في باريس مع الحريري وخطوط مفتوحة من قبل باسيل مع المعنيين بالشأن الحكومي للتوصل الى حل للتأليف على قاعدة عدالة التمثيل والتنازلات المتبادلة"، مشيرة الى انّ "الافكار الخمسة التي كان باسيل قد طرحها لا تزال قيد النقاش لاعتماد احداها، بانتظار الاجوبة والحسم من قبل الحريري الذي لم ينتهِ بعد بالكامل من موضوع الحقائب".

واكّدت المصادر انّ "المهم الانتهاء والحسم هذا الاسبوع، والّا التيار ورئيسه لن يبقوا ساكتين، وصامدين بالصبر والصمت تحملاً من اجل تسهيل التأليف".