طعنها في بطنها وعنقها في تنورين!

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أعلنت قوى الأمن الداخلي، في بيان، أنه "حوالي الساعة ۱۹: ۱۰ من تاريخ ۱ / ۱۷ / ۲۰۱۹ وفي محلة وطى حوب – تنورين، وفي أثناء تواجد المواطنة سهام مرعب (مواليد عام 1959، لبنانية) في داخل محلها المعدّ لبيع المواد الغذائية، دخل شخص مجهول الهوية وقام - لأسباب مجهولة - بطعنها بواسطة سكين في عنقها وبطنها وفر الى جهة مجهولة، نقلت بعدها الى المستشفى للمعالجة.

وعلى الأثر باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها لكشف هوية الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها الشعبة، تمكنت من تحديد هويته، وتبيّن انه يدعى:

- م. أ. (مواليد عام ۲۰۰۰، سوري)

وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا السرقة، وكان قد أُخلي سبيله من السجن في أواخر العام ۲۰۱۸ وقد توارى عن الأنظار بعد عملية الطعن.

وبتاريخ 24/1/2019 تمكنت الدوريات الخاصة في الشعبة من تحديد مكان تواجده حيث تم توقيفه في منطقة حلبا.

وبالتحقيق معه، اعترف انه نفذ عملية الطعن بدافع السرقة، وانه خطّط سابقاً لسرقة الضحية فأحضر لهذه الغاية سكين مطبخ وقام بمراقبتها، وعندما تبيّن له انّها اصبحت بمفردها في المحل دخل اليه، ولدى محاولته السرقة بطريقة احتيالية تبيّن له أنّ الجارور مقفل، عندها وضع السكين على عنق سهام، وهدّدها بالقتل لكي تسلّمه مفتاح الجارور، عندها بدأت سهام بالصراخ فقام بطعنها في عنقها وما إن بدأت تنزف حتى بدأ بتوجيه عدّة طعنات الى بطنها، ثم لاذ بالفرار.

كما اعترف بإقدامه على سرقة دراجتين آليتين من محلة العبدة، وسرقة مقهى ومحل لبيع المواد الغذائية في منيارة.

وأودع الموقوف القضاء المختص بناء على إشارته".