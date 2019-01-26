living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طعنها في بطنها وعنقها في تنورين!

26
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت قوى الأمن الداخلي، في بيان، أنه "حوالي الساعة ۱۹: ۱۰ من تاريخ ۱ / ۱۷ / ۲۰۱۹ وفي محلة وطى حوب – تنورين، وفي أثناء تواجد المواطنة سهام مرعب (مواليد عام 1959، لبنانية) في داخل محلها المعدّ لبيع المواد الغذائية، دخل شخص مجهول الهوية وقام - لأسباب مجهولة - بطعنها بواسطة سكين في عنقها وبطنها وفر الى جهة مجهولة، نقلت بعدها الى المستشفى للمعالجة.

وعلى الأثر باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها لكشف هوية الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها الشعبة، تمكنت من تحديد هويته، وتبيّن انه يدعى:

- م. أ. (مواليد عام ۲۰۰۰، سوري)

وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا السرقة، وكان قد أُخلي سبيله من السجن في أواخر العام ۲۰۱۸ وقد توارى عن الأنظار بعد عملية الطعن.

وبتاريخ 24/1/2019 تمكنت الدوريات الخاصة في الشعبة من تحديد مكان تواجده حيث تم توقيفه في منطقة حلبا.

وبالتحقيق معه، اعترف انه نفذ عملية الطعن بدافع السرقة، وانه خطّط سابقاً لسرقة الضحية فأحضر لهذه الغاية سكين مطبخ وقام بمراقبتها، وعندما تبيّن له انّها اصبحت بمفردها في المحل دخل اليه، ولدى محاولته السرقة بطريقة احتيالية تبيّن له أنّ الجارور مقفل، عندها وضع السكين على عنق سهام، وهدّدها بالقتل لكي تسلّمه مفتاح الجارور، عندها بدأت سهام بالصراخ فقام بطعنها في عنقها وما إن بدأت تنزف حتى بدأ بتوجيه عدّة طعنات الى بطنها، ثم لاذ بالفرار.

كما اعترف بإقدامه على سرقة دراجتين آليتين من محلة العبدة، وسرقة مقهى ومحل لبيع المواد الغذائية في منيارة.

وأودع الموقوف القضاء المختص بناء على إشارته".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout