جنبلاط: ... هذه مجرد خواطر

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نشر النائب السابق وليد جنبلاط على تويتر صورة لتمثال "المفكر" للنحات الفرنسي "رودان" وغرد قائلا:

"قبل ان يقفل باب التفكير الحر او يصبح احادي فهل ان تشكيل الحكومة في لبنان مرتبط بانجاز حكومة العراق ،ام بإتفاق اضنة ام أصبحنا في مسار واحد مع ازمة فنزويلا مرورا باليمن ؟وهل الاطالة في انجاز الحكومة هو لاضعاف لبنان اقتصاديا وانهاكه من أجل تعميم اليأس والفقر والهجرة .مجرد خواطر"