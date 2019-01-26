عازار لإذاعة لبنان الحر : القمة الاقتصادية تكللت بالنجاح واسقاط العهد هو اسقاط لكل الوطن

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رأى النائب روجيه عازار في حديث لإذاعة لبنان الحر في مبادرة غبطةالبطريرك خطوة جيّدة تصبّ في مصلحة المسيحيين خصوصًا واللبنانيين جميعًا.

وأكّد أن القمة الإقتصادية ناجحة والدليل حضور كل الدول ما عدا ليبيا وسوريا. كما مبادرة الرئيس عون بإنشاء مصرف لتمويل الدول المتأثرة بالحروب بالإضافة إلى المبادرة الكويتية لإنشاء صندوق الاستثمار في التكنولوجيا إلى جانب إعلان قطر شراء سندات خزينة من الحكومة اللبنانية.

وفي الملف الحكومي، رأى عازار أنّ العمل على تشكيل الحكومة انطلق مجدّدًا بجولات ولقاءات للرئيس المكلف ولكنّه غادر إلى باريس ما أدى إلى تراجع الحركة مجدّدًا مؤكّدًا أنّ الأمل دائمًا موجود.

عازار ناشد الجميع الالتفاف حول رئيس الجمهورية لأنها فرصة لا تتكرر لبناء الوطن وكلّ محاولة لإسقاط العهد تعدّ إسقاط لكل الوطن .